شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الاثنين باستثناء صعود الموارد الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

تراجع أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها العقارات بنسبة 4.1%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 2.9%، يليه قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.8%، وهبطت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع العمرة بنسبة 2.6%، 2.2%، 2.1%، على الترتيب.

وانخفض قطاعا السياحة والترفيه، والبنوك بنسبة 1.8%، ونزل قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.3%، 1.1%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.4%، فيما ارتفع قطاع الموارد الأساسية وحيدًا بنسبة 0.4%، بينما قطاع الخدمات التعليمية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 40 مليار جنيه عند مستوى 2.126 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 862.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.9 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.23%، والعرب على 5.81%، واستحوذت المؤسسات على 33.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 17.6 مليون جنيه، 1.75 مليون جنيه، 37.8 مليون جنيه، 128.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 42.4 مليون جنيه، 142.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 28556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 35474 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 12561 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 7996 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 11012 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 3007 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 9941 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1917 نقطة.