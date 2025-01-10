شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بعددٍ من المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بعددٍ من المدن الجديدة، ومنها (ملوى الجديدة – العبور الجديدة) ، وذلك في إطار مواصلة إزالة الظواهر العشوائية ووقف النمو العمرانى العشوائى.

ونصت القرارات على أن تزال التعديات ومخالفات البناء الواقعة على قطع أراضِ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل كردون مدينة ملوي الجديدة، والمتمثلة في أعمال زراعات "غير منتظمة"، وإقامة مبانٍ عشوائية وذلك بدون سند قانونى.

كما نص قراران لوزير الإسكان، على أن تزال التعديات ومخالفات البناء المقامة على القطعة رقم 128 خط رقم 4 بمخطط الأمل 800 + 002 station على مساحة ٢١٦م٢ تقريبا، ومخالفات البناء المقامة على القطعة رقم 128 خط رقم (4) بمخطط الأمل 725 + ۰۰۲Station، بمساحة ١٣٠م٢ تقريبا والمتمثلة في بناء أعمدة دور أرضي وبناء أسوار، وذلك بمدينة العبور الجديدة، بدون ترخيص، وتضمنت القرارات أن تتولى أجهزة المدن الصادر بها قرارات الإزالة تنفيذ ما ورد بالقرارات بمعاونة شرطة التعمير.