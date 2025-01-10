شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار ومواصفات نيسان قشقاي 2025 المستوردة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم شركة "نيسان إيجيبت" للسوق المصرية 3 طرازات مستوردة بالكامل وهم نيسان قشقاي، نيسان جوك، ونيسان إكس تريل، وإليكم أسعار ومواصفات السيارة "نيسان قشقاى 2025" في مصر :

تأتي أسعار سيارات " نيسان قشقاي " لعام 2025 كالأتي :

الفئة الأولى بسعر مليون و450 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و470 ألف جنيه

والفئة الثالثة بسعر مليون و530 ألف جنيه

والفئة الرابعة بسعر مليون و550 ألف جنيه

ينتمي طراز " نيسان قشقاي" لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات " إس يو في "، ويأتي هذا الطراز بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1300 سي سي" تيربو" ، يخرج قوة قدرها 148 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز "CVT" .

تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 8.9 ثانية ، يبلغ متوسط استهلاك المركبة من الوقود نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم ، ودعمت سيارات نيسان قشقاي بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة من بينها عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، و فرامل يد كهربائية، وتنظيم مؤازرة الفرامل الإلكتروني، ونظام العزم التفصيلي لتماسك السيارة على الطريق .

كما يوجد بالسيارة نظام تحذير لأحزمة الأمان الأمامية والخلفية ، نظام الفرامل المؤقت، ونظام الفرامل الطارئة الذكي وفرامل طوارئ للتوقف قبل الاصطدام، ونظام التنبيه من الخروج عن الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز تحذير المسافة الأمامي والخلفية ، ونظام تفعيل الإضاءة العالمية أوتوماتيكيًا .