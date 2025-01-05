شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 216 ألف طن من الأغذية والسوادن والسعودية على رأس الدول المستوردة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 50 والأخير لعام 2024، وذلك عن الفترة من 28 ديسمبر – 3 يناير 2025، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة والتي جاء على رأسها تصدير 6100 رسالة غذائية لخارج مصر بواقع 216 ألف طن.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 79 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والرقابة الصناعية، كما تم إصدار شهادة تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 51 زيارة، وأصدرت الإدارة 2401 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1229 شركة مصدرة.

كما تم حضور اجتماع لجنة النباتات الطبية والعطرية بمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لعرض ومناقشة آلية وإجراءات سحب عينات النباتات الطبية والعطرية من قبل الهيئة مع بداية عام 2025، والرد على استفسارات المصدرين في هذا الشأن.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 6100 رسالة بنحو 216 ألف طن لعدد 1700 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 642 صنف من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت الطماطم قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بواقع 10 آلاف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم البطاطا الحلوة بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 65 صنف بنحو 47 ألف طن.

وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 55 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 7 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 40 صنف بنحو 70 ألف طن.

ومثلت السودان والسعودية وروسيا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 180 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1300 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1240 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 680 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2255 رسالة بنحو 415 ألف طن لعدد 1020 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 242 صنف من قمح، فول عريض، زيوت متنوعة وفول الصويا ، من 77 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها رومانيا، استراليا وأمريكا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 710 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 424 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 365 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 40 منتجًا و17 شركة ونفذت 2 زيارة رقابية، كما فحصت الإدارة 447 منتج جديد، وأصدرت 17 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 3 زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح، وكذا 19 زيارة تفتيش على مواقع مضارب الأرز.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 35 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 34 شكوى وجاري فحص 1 شكوى.



ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 461 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الدقهلية، الاسكندرية، بور سعيد، كفر الشيخ، سوهاج، أسوان، شمال سيناء، الجيزة، ومدينتي الشروق والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 42 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات القاهرة، الجيزة، المنيا، الدقهلية، البحر الأحمر، القليوبية، البحيرة، الاسماعيلية، المنوفية، الغربية، الأقصر والسويس.

وتم تسجيل 1160 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 610 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 488 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 13 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، بني سويف، القاهرة والجيزة.



وتم تسجيل 8 مخازن ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 924 مخزنًا، فيما تم استيفاء 8 مخازن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة لاشتراطات الهيئة إلى 396 مخزنًا.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 13 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، بني سويف، الدقهلية، المنوفية، الاسماعيلية، الفيوم والغربية.



وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 61 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية وأسوان .

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 10 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، مرسى مطروح وسوهاج.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 480 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.



وأجرت الإدارة العامة للمجازر 10 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 56 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وتم تسجيل 1 مصنع أمعاء جديد بالهيئة.



وأصدرت الإدارة 27 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات، كما تم حضور لجنة الهيئة العامة للمواصفات والجودة للانتهاء من مواصفة الأمعاء ومناقشة مواصفة مصنعات اللحوم.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 15 مأمورية رقابية في محافظات الجيزة، القليوبية، الشرقية، القاهرة، المنوفية والغربية، وتم تسجيل 3 منشآت جديدة خلال الأسبوع الماضي بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 8 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

كما تم حضور اجتماع بمقر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لمناقشة آلية تصدير الأسماك البحرية لدول الاتحاد الأوروبي، وحضور لجنة المواصفات والجودة لمناقشة المسودة النهائية الخاصة بمواصفة السردين المعلب وكذا الجمبري المعلب.



حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:



وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 25 حملة تفتيشية موسعة على 200 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن أجبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 300 كجم لحوم منتهية الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 23 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 15 منشأة ، وتم تنفيذ 9 قرارات للنيابة العامة.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 3 طن (مخبوزات، توابل، أسماك)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 16 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 98 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، السنبلاوين، أجا، تمى الأمديد، بنى عبيد، المنصورة، المطرية، طلخا)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 89 كجم لحوم ودواجن وزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ 5 حملات تفتيشية على عدد 17 منشأة غذائية في مناطق (المراغة، ساقلتة، بندر سوهاج) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 29 منشأة غذائية بمدينة بلبيس ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.