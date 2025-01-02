شكرا لقرائتكم خبر عن "علي بابا" ترفع حدة المنافسة في الذكاء الاصطناعي بخفض أسعارها 85% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "علي بابا" أنها خفضت أسعار نماذج اللغات الكبيرة الخاصة بها بنسبة تصل إلى 85% فيما يعد تطوراً كبيراً، ويشير إلى منافسة محتدمة مع شركات صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية الكبرى، وفق ما أوردت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. تخفيضات نماذج "علي بابا" قالت شركة علي بابا كلاود التي تعد قسم الحوسبة السحابية التابع لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة والتي يوجد مقرها بهانجتشو وذلك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي في الصين وي شات، إنها تقدم تخفيضات الأسعار على نموذج اللغة المرئية الكبيرة الخاص بها والتي أسمتها "كيون – في إل".

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عملت الشركة الصينية العملاقة على نموذجها للغة الذكاء الرقمي لتكون قادرة على المنافسة مع الشركات الأمريكية الكبرى مثل إنفيديا ومايكروسوفوت وجوجل وميتا وغيرهم، مختارة في ذلك تصميم نموذجها ليكون لديه القدرة على إدراك وفهم النصوص والصور. أسهم "علي بابا" ورغم ذلك لم تشهد أسهم علي بابا تحركات كبيرة بعد الإعلان عن هذا الأمر حيث أغلقت على ارتفاع بنسبة 0.5% في آخر يوم تداول لهذا العام في بورصات هونج كونج.

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ومع ذلك، فإن خفض الأسعار يوضح كيف يتزايد السباق بين شركات التكنولوجيا العملاقة في الصين للفوز بمزيد من الأعمال لمنتجات الذكاء الاصطناعي الناشئة كما ويضع لها مكانة متزايدة عالميًا تتوسع مع الوقت عند مقارنتها بنظيرتها الأمريكية لتؤكد الشركات الصينية مرة أخرى موقعها التنافسي أمام أمريكا في مجال الذكاء الرقمي. شركات التكنولوجيا الصينية تعد شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى بما في ذلك "علي بابا" و"تينسنت" و "بايدو" وغيرهم في منافسة محتدمة في هذا المضمار.

كما أطلقت شركة "هواوي" وشركة "بايت دانس" الشركة الأم لتطبيق "تيك توك" نماذج لغوية كبيرة خاصة بهما على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية في محاولة للاستفادة من الجلبة المثارة حول التكنولوجيا. خفض أسعار منتجات الذكاء الاصطناعي لاتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها "علي بابا" عن علميات خفض في الأسعار لتشجيع الشركات على استخدام منتجات الذكاء الاصطناعي ففي فبراير أعلنت الشركة عن تخفيضات في الأسعار تصل إلى 55% على مجموعة واسعة من منتجات الحوسبة السحابية.

ومؤخرا، في مايو خفضت الشركة أسعار نموذج الذكاء الاصطناعي كيون بنسبة تصل إلى 97% في محاولة لتعزيز الطلب. نماذج اللغة الكبيرة تعد نماذج اللغة الكبيرة أو المعروفة اختصارًا بـ "إل إل إم إس" نماذج ذكاء اصطناعي يتم تدريبها على كميات هائلة من البيانات لتوليد استجابات شبيهة بالإنسان لاستفسارات المستخدمين وطلباتهم وهي تشكل الأساس لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية اليوم مثل روبوت الدردشة الشهير شات جي بي تي الذي طورته شركة "أوبن إيه آي" المدعومة من "مايكروسوفت".