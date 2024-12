شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وقطر تستعرضان الشراكات الاستثمارية في عدة قطاعات والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية القطرية

الطاولة المستديرة السعودية - القطرية

البنى التحتية السعودية القطرية

التعاون السعودي القطري

الدمام - شريف احمد - استعرضت أعمال الطاولة المستديرة السعودية - القطرية الشراكات الاستثمارية في البلدين الشقيقين وسبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية.وشملت قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المصرفية والصناعة والتعدين والتشييد والبناء والسياحة والطيران والخدمات الصحية.كما تخلل الاجتماع عروض تقديمية لـ "استثمر في السعودية" و"استثمر في قطر" بهدف تعريف المستثمرين والشركات من البلدين ببيئة الأعمال وفرص الاستثمار في كلا البلدين. برئاسة أ.حمد الشويعر This is a Twitter Statusيشارك في لقاء الطاولة المستديرة السعودية القطريةالذي نظمته وزارة الاستثمار لتسليط الضوء على الشراكات الاستثماريةوالفرص المتاحة للقطاع الخاص بالبلدينThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— اتحاد الغرف السعودية (@CSC_SA) https://twitter.com/CSC_SA/status/1873327163036102967?ref_src=twsrc%5Etfwكانت عقدت الطاولة اليوم برئاسة مساعد وزير الاستثمار الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار إبراهيم بن يوسف المبارك ووكيل وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر محمد بن حسن المالكي، وبحضور ومشاركة مسؤولي الشركات والتنفيذيين وقادة الأعمال.وتأتي أعمال الطاولة المستديرة امتدادًا لمخرجات وأعمال لجنة الاستثمار والطاقة والبنى التحتية السعودية القطرية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري.وذلك برئاسة مشتركة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.وفي أكتوبر الماضي، استقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، في الديوان الأميري بالدوحة وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.وخلال الاستقبال جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها خاصة تطوير التعاون الإعلامي المشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.ووقع حينها رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف علي بن عبدالله الزيد، ومدير عام وكالة الأنباء القطرية أحمد بن سعيد الرميحي، الإطار التنفيذي اتفاقية التعاون والتبادل الإخباري بين وكالتي أنباء (واس) و(قنا).وقبل فترة أيضا استعرض وزير العدل مع نظيره القطري التطورات التي يشهدها القطاع العدلي والقضائي في المملكة بدعم من القيادة الرشيدة، لا سيما على صعيد التشريعات المتخصصة، والتحول الرقمي للخدمات العدلية.