شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة من 01 أكتوبر 2024م إلى 31 ديسمبر 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 23,368,056 ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 186,944,444.
وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.125 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.43%.
ولفتت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
وأفادت بأن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-07-02 الموافق 2025-01-02.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 23,368,056 ريال.
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وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.125 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.43%.
ولفتت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
وأفادت بأن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-07-02 الموافق 2025-01-02.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق.