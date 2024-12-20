الدولار يقترب من تسجيل أعلى مستوى في عامين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات بنسبة 0.02 في المئة عند 108.45، فيما من المتوقع أن يختتم الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.4 في المئة، مدعومًا بتوقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول.

وسجل اليورو 1.03635 دولار، مقتربًا من تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1.3 في المئة وسط قوة الدولار، كما يتجه الجنيه الإسترليني أيضًا إلى تراجع أسبوعي بنسبة 0.96 في المئة.

وكانت التعاملات المبكرة في آسيا اليوم، أكثر هدوءًا، رغم أن ذلك لم يمنع الين الياباني من الهبوط إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 157.93 مقابل الدولار، حيث لا يزال تحت ضغط من امتناع بنك اليابان عن زيادة أسعار الفائدة.

وهبط الوون الكوري الجنوبي إلى أدنى مستوى في 15 عامًا، كما تراجع الدولار الكندي إلى أضعف مستوى له في أكثر من أربع سنوات. كما نزل أيضًا الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياتهما في عامين.

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