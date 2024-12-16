شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج للتدريب»: إصدار رخص لمجمع مدارس في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم إتمام إصدار كافة الرخص لمجمع مدارس رواد الخليج – بمدينة المبرز بالهفوف بمحافظة الأحساء بداية من العام الأكاديمي 2024-2025.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يقدم المجمع التعليمي خدماته وفقاً للمنهج الأهلي والعالمي لمراحل رياض الأطفال والابتدائي، والمتوسط، والثانوي للبنين والبنات والتربية الخاصة.
ومجمع مدارس رواد الخليج – بمدينة المبرز بالهفوف مملوك بالكامل لـ"عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد" (طرف ذو علاقة) ويتم تشغيله من قبل شركة الخليج للتدريب والتعليم.
ويأتي هذا التشغيل والافتتاح لهذه المدارس ضمن خطة الشركة للتوسع في قطاع التعليم حيث يبلغ سعة المجمع حوالي 2000 طالب وطالبة وتم تسجيل ما يقارب من 750 طالبا وطالبة في العام التشغيلي الأول للمجمع التعليمي.
وسيظهر الأثر المالي لافتتاح المجمع اعتبارا من الربع الرابع من العام المالي 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يقدم المجمع التعليمي خدماته وفقاً للمنهج الأهلي والعالمي لمراحل رياض الأطفال والابتدائي، والمتوسط، والثانوي للبنين والبنات والتربية الخاصة.
ومجمع مدارس رواد الخليج – بمدينة المبرز بالهفوف مملوك بالكامل لـ"عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد" (طرف ذو علاقة) ويتم تشغيله من قبل شركة الخليج للتدريب والتعليم.
ويأتي هذا التشغيل والافتتاح لهذه المدارس ضمن خطة الشركة للتوسع في قطاع التعليم حيث يبلغ سعة المجمع حوالي 2000 طالب وطالبة وتم تسجيل ما يقارب من 750 طالبا وطالبة في العام التشغيلي الأول للمجمع التعليمي.
وسيظهر الأثر المالي لافتتاح المجمع اعتبارا من الربع الرابع من العام المالي 2024م.