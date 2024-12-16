شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «تكوين» يوافق على تعيين عضو في المركز الشاغر والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويُعد من أبرز قادة الأعمال الذين يتمتعون بخبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجالات متعددة تشمل النفط والغاز، والصناعات الكيميائية، والتقنيات البيئية.

ويشغل العثمان حاليًا منصب العضو المنتدب لعدد من الشركات الرائدة، مثل Gulf (GDC) Chemical Desert وClean (CET) Technologies Environment، بالإضافة إلى كونه المؤسس والعضو المنتدب لشركة Oil and Gas (GOTech) Technologies.

إلى جانب ذلك، يشغل عضوية العديد من مجالس إدارات الشركات، ويرأس بعضها، كما أنه عضو في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية وعضو في مجلس إدارة شركة العثمان القابضة.

ولعب عبدالعزيز العثمان، دورًا محوريًا في تعزيز الابتكار ونقل التقنيات العالمية إلى المملكة، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع أبرز الشركات العالمية.

وعبدالعزيز العثمان عضو في العديد من الجمعيات المهنية المرموقة، مثل جمعية مهندسي البترول ومنظمة الرؤساء الشباب، ويكرس جهوده لدعم الاستدامة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.

وقالت الشركة إن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

وجدير بالذكر أن المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان هو شقيق رئيس مجلس إدارة شركة تكوين. وبناءً على ذلك، فإنه بعد تعيينه سيُعتبر طرفًا ذا علاقة في جميع التعاملات التي تتم بين شركة تكوين وشركات مجموعة العثمان القابضة. الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة ﺷرﻛﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺗطورة ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت، اليوم، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن المهندس ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻌﺛﻣﺎن ﻋﺿواً ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة (ﻋﺿو ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي) ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﺷﺎﻏر ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس واﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟدورة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 2026-01-20م.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، فإن المهندس عبدالعزيز العثمان حاصل على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا هندسة التصنيع من معهد وينتوورث للتكنولوجيا في الولايات المتحدة.ويُعد من أبرز قادة الأعمال الذين يتمتعون بخبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجالات متعددة تشمل النفط والغاز، والصناعات الكيميائية، والتقنيات البيئية.ويشغل العثمان حاليًا منصب العضو المنتدب لعدد من الشركات الرائدة، مثل Gulf (GDC) Chemical Desert وClean (CET) Technologies Environment، بالإضافة إلى كونه المؤسس والعضو المنتدب لشركة Oil and Gas (GOTech) Technologies.إلى جانب ذلك، يشغل عضوية العديد من مجالس إدارات الشركات، ويرأس بعضها، كما أنه عضو في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية وعضو في مجلس إدارة شركة العثمان القابضة.ولعب عبدالعزيز العثمان، دورًا محوريًا في تعزيز الابتكار ونقل التقنيات العالمية إلى المملكة، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع أبرز الشركات العالمية.وعبدالعزيز العثمان عضو في العديد من الجمعيات المهنية المرموقة، مثل جمعية مهندسي البترول ومنظمة الرؤساء الشباب، ويكرس جهوده لدعم الاستدامة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.وقالت الشركة إن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.وجدير بالذكر أن المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان هو شقيق رئيس مجلس إدارة شركة تكوين. وبناءً على ذلك، فإنه بعد تعيينه سيُعتبر طرفًا ذا علاقة في جميع التعاملات التي تتم بين شركة تكوين وشركات مجموعة العثمان القابضة.