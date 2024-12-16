شكرا لقرائتكم خبر عن «سلوشنز» تحصل على تأهيل لممارسة أعمال الحكومة الرقمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) على تأهيل لممارسة أعمال الحكومة الرقمية وفق أسلوب المشاركة بالدخل من الفئة "أ"، والصادرة من هيئة الحكومة الرقمية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك على هامش منتدى حوكمة الإنترنت، كأحد أوائل الشركات السعودية التي تحصل على هذا التأهيل، مما يبرز إمكانات سلوشنز المتقدمة لتقديم خدمات أعمال الحكومة الرقمية وفق أعلى المعايير المعتمدة.
ويعد هذا التأهيل خطوة مهمة ضمن مساعي سلوشنز لتكوين شراكات مثمرة ونوعية مع القطاع العام, واستهداف الفرص الواعدة المتوقعة في نموذج الشراكة بين القطاعيّ العام والخاص (PPP)، وذلك تماشياً مع استراتيجية سلوشنز للتوسع في هذا المجال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك على هامش منتدى حوكمة الإنترنت، كأحد أوائل الشركات السعودية التي تحصل على هذا التأهيل، مما يبرز إمكانات سلوشنز المتقدمة لتقديم خدمات أعمال الحكومة الرقمية وفق أعلى المعايير المعتمدة.
ويعد هذا التأهيل خطوة مهمة ضمن مساعي سلوشنز لتكوين شراكات مثمرة ونوعية مع القطاع العام, واستهداف الفرص الواعدة المتوقعة في نموذج الشراكة بين القطاعيّ العام والخاص (PPP)، وذلك تماشياً مع استراتيجية سلوشنز للتوسع في هذا المجال.