ارتفاع أسعار الذهب إلى 2688.29 دولارًا للأوقية بدعم من مشتريات الصين وتوقعات بخفض الفائدة الأمريكي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365_واس

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا اليوم، وسط دعم من تقارير تشير إلى استئناف الصين -أكبر مستهلك للذهب عالميا- مشترياتها من المعدن النفيس، إلى جانب توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يومي 17 و 18 ديسمبر الجاري.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 2688.29 دولارًا للأوقية ، متجهًا نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2%. كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند مستوى 2711.30 دولارًا للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 30.94 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 933.65 دولارًا، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 969.09 دولارًا.

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