شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-12-2024.. قفزة جديدة بسبب بيانات أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 11-12-2024 في سوق الصاغة بحوالي 10 جنيهات، وسجل الذهب في مصر ارتفاعاً عند 3830 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

صدرت بيانات التضخم الأمريكية منذ لحظات، وجاءت كلها متوافقة مع التوقعات الصعودية.

كشفت البيانات عن زيادة شهرية للمؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين بـ 0.3% كما توقعات البيانات وارتفاع بـ 2.7% على أساس سنوي تسارعًا من 2.6% في القراءة السابقة.

ودفعت عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية وتخفيف السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية الذهب إلى مستويات قياسية متعددة هذا العام، ليضعه على المسار الصحيح لأفضل عام للذهب منذ عام 2010، مع ارتفاع يزيد عن 30٪ حتى الآن، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4366 جنيها.

عيار 21 يسجل 3830 جنيها.

عيار 18 يسجل 3274 جنيها.

الجنيه الذهب 30560 جنيها.



كذلك استقرت نسبة الارتفاع لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عن نوفمبر على أساس سنوي عند 3.3%، وعلى أساس شهري نما مؤشر التضخم الأساسي بـ 0.3%.

بدأ الذهب في التذبذب بقوة وتتداول الآن العقود الآجلة للذهب عند 2728.51 صعودًا بـ 0.37% أما العقود الفورية فتصعد بـ 0.2% إلى 2699.45 دولارًا للأوقية وفق بيانات البورصة العالمية.