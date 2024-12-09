شكرا لقرائتكم خبر عن على ارتفاع.. تعرف إلى نتائج بورصة موسكو اليوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الروبل مقابل العملات الرئيسية

الدولار واليورو واليوان مقابل الروبل الروسي

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 35.19 نقطة، ما نسبته 1.39%.ويأتي هذا مقارنة بإقفال التداول السابق، ليصل إلى 2571.42 نقطة.كما أنهى مؤشر مؤشر RTS مرتفعًا بمقدار 11.52 نقطة، أي بنسبة 1.43%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليبلغ 815.14 نقطة.كان البنك المركزي الروسي حدد أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري.وخفض سعر صرف الدولار الأمريكي، بواقع 3.96 روبلات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 99.4215 روبلًا.وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 3.48 روبلات، ليصل إلى 106.3040 روبلات.بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 54.29 كوبيكًا، ليبلغ 13.5970 روبلًا.