شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف سوريا المركزي يوضح معلومات مهمة بخصوص أموال المودعين والان نبدء بالتفاصيل

أموال المودعين في سوريا

الليرة مقابل الدولار

الدمام - شريف احمد - أكد مصرف سوريا المركزي الاثنين، أن أموال المودعين "آمنة"، بعدما أطاح هجوم للفصائل المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد.وأضاف المصرف في بيان له قائلًا: "مستمرون في عملنا ... ونؤكد للأخوة المواطنين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة أن ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى".ويأتي ذلك بعد مشاهد من الفوضى أمام بعض المؤسسات العامة بينها المصرف المركزي.كانت تراجعت الليرة السورية بشكل حاد أمام الدولار، اليوم الإثنين، وارتفع سعر الدولار أمام الليرة السورية في السوق الموازية، مسجلًا 27 ألف ليرة للبيع، و22 ألف ليرة للشراء.وفقدت العملة السورية 42% من قيمتها أمام العملات الأجنبية بعد هروب الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا، وسط دخول قوات المعارضة إلى العاصمة دمشق فجر الأحد.وكان الدولار سجل في مصرف سوريا المركزي 13.7 ألف ليرة، فيما كانت تتداول العملة الخضراء قبل الأحداث الأخيرة عند مستويات 15 ألف ليرة.ويتداول الدولار في حلب مقابل 36 ألف ليرة بعد تراجع العملة السورية بنحو 64% أمام العملة الخضراء.