الاقتصاد

مصرف سوريا المركزي يوضح معلومات مهمة بخصوص أموال المودعين

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أ ف ب - دمشق 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكد مصرف سوريا المركزي الاثنين، أن أموال المودعين "آمنة"، بعدما أطاح هجوم للفصائل المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وأضاف المصرف في بيان له قائلًا: "مستمرون في عملنا ... ونؤكد للأخوة المواطنين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة أن ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى".

أموال المودعين في سوريا

ويأتي ذلك بعد مشاهد من الفوضى أمام بعض المؤسسات العامة بينها المصرف المركزي.
كانت تراجعت الليرة السورية بشكل حاد أمام الدولار، اليوم الإثنين، وارتفع سعر الدولار أمام الليرة السورية في السوق الموازية، مسجلًا 27 ألف ليرة للبيع، و22 ألف ليرة للشراء.

وفقدت العملة السورية 42% من قيمتها أمام العملات الأجنبية بعد هروب الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا، وسط دخول قوات المعارضة إلى العاصمة دمشق فجر الأحد.

الليرة مقابل الدولار

وكان الدولار سجل في مصرف سوريا المركزي 13.7 ألف ليرة، فيما كانت تتداول العملة الخضراء قبل الأحداث الأخيرة عند مستويات 15 ألف ليرة.
ويتداول الدولار في حلب مقابل 36 ألف ليرة بعد تراجع العملة السورية بنحو 64% أمام العملة الخضراء.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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