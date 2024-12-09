شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 3750 جنيها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
سعر الذهب اليومسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في مصر، 4285.75 جنيه للبيع، و4251.5 جنيه للشراء.
سعر جرام الذهب اليوموبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في مصر، 3928.5 جنيه للبيع، و3897.25 جنيه للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 21وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في مصر إلى: 3750 جنيها للبيع، و3720 جنيها للشراء.
أسعار الذهب اليوموسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في مصر، 3214.25 جنيه للبيع، و3188.5 جنيه للشراء.
سعر الذهب في مصروبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين في مصر، 2500 جنيه للبيع، و2480 جنيها للشراء.
أسعار الذهب في مصروارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في مصر إلى: 2142.75 جنيه للبيع، و2125.75 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الذهبوسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 30 ألف جنيه للبيع، و29760 جنيها للشراء.
محررين الخليج 365
فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية