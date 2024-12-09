شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 3750 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في مصر، 4285.75 جنيه للبيع، و4251.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في مصر، 3928.5 جنيه للبيع، و3897.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في مصر إلى: 3750 جنيها للبيع، و3720 جنيها للشراء. أسعار الذهب اليوم وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في مصر، 3214.25 جنيه للبيع، و3188.5 جنيه للشراء. سعر الذهب في مصر وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين في مصر، 2500 جنيه للبيع، و2480 جنيها للشراء. أسعار الذهب في مصر وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في مصر إلى: 2142.75 جنيه للبيع، و2125.75 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 30 ألف جنيه للبيع، و29760 جنيها للشراء.