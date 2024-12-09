شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماركات الاتوبيسات الأعلى مبيعا خلال النصف الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير "اميك" مجلس معلومات السيارات عن ترتيب العلامات التجارية وفقاً للمبيعات، فتصدرت ماركة "تويوتا" مبيعات الأوتوبيسات بعدد 1,206 أوتوبيسا، وتلتها ماركة " شيفرولية " بعدد 619 أوتوبيس، ثم سجلت ماركة " جولدن دراجون" فى المركز الثالث عدد 435 أوتوبيس.

وجاءت ماركة " كينج لونج " في المركز الرابع بعدد 308 أوتوبيسا، وحصلت ماركة "مرسيدس" علي المركز الخامس على 109 أوتوبيسات، وفي المركز السادس جاءت ماركة سوزوكي 83 أوتوبيسات، تلتها ماركة " ميتسوبيشي " بعدد 76 أوتوبيس .

يذكر أن تقرير "أميك" مجلس معلومات السيارات قد أوضح أن مبيعات الأوتوبيسات " المجمعة محلياً " قد ترتجعت خلال النصف الاول من العام الجاري 2024 ، وذلك بنسبة 42.3%، لتسجل عدد 1,744 أوتوبيساً فقط، بعد أن كانت حصدت في النصف الأول من العام الماضي عدد 3,022 أوتوبيس .

بينما تمكنت "الأوتوبيسات المستوردة" من تحقيق زيادة بلغت 26.1%، لتصل إلى 1,211 أوتوبيس، بعد أن توقفت مبيعاتها في العام الماضي عند 960 أوتوبيسا.