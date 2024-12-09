شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماركات الاتوبيسات الأعلى مبيعا خلال النصف الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالإثنين، 09 ديسمبر 2024 01:00 ص
كشف تقرير "اميك" مجلس معلومات السيارات عن ترتيب العلامات التجارية وفقاً للمبيعات، فتصدرت ماركة "تويوتا" مبيعات الأوتوبيسات بعدد 1,206 أوتوبيسا، وتلتها ماركة " شيفرولية " بعدد 619 أوتوبيس، ثم سجلت ماركة " جولدن دراجون" فى المركز الثالث عدد 435 أوتوبيس.
وجاءت ماركة " كينج لونج " في المركز الرابع بعدد 308 أوتوبيسا، وحصلت ماركة "مرسيدس" علي المركز الخامس على 109 أوتوبيسات، وفي المركز السادس جاءت ماركة سوزوكي 83 أوتوبيسات، تلتها ماركة " ميتسوبيشي " بعدد 76 أوتوبيس .
يذكر أن تقرير "أميك" مجلس معلومات السيارات قد أوضح أن مبيعات الأوتوبيسات " المجمعة محلياً " قد ترتجعت خلال النصف الاول من العام الجاري 2024 ، وذلك بنسبة 42.3%، لتسجل عدد 1,744 أوتوبيساً فقط، بعد أن كانت حصدت في النصف الأول من العام الماضي عدد 3,022 أوتوبيس .
بينما تمكنت "الأوتوبيسات المستوردة" من تحقيق زيادة بلغت 26.1%، لتصل إلى 1,211 أوتوبيس، بعد أن توقفت مبيعاتها في العام الماضي عند 960 أوتوبيسا.
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