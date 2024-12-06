شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجاوزه الـ50 جنيه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 49.93 للشراء مقابل 50.03 جنيه للبيع.

البنك الأهلي: 49.93 للشراء مقابل 50.03 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.96 جنيه للشراء 50.06 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.95 جنيه للشراء 50.05 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.97 جنيه للشراء 50.06 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 49.93 جنيه للشراء 50.03 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 49.93 جنيه للشراء 50.03 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.96 جنيه للشراء 50.06 جنيه للبيع.

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الدمام - شريف احمد - سجل سعر الدولار، اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، بعد وصوله إلى حاجز 50 جنيهًا لأول مرة في تاريخه، ويأتي هذا الاستقرار بعد الارتفاع الكبير الذي شهده الدولار أمس في 9 بنوك، في حين حافظ بنك التعمير والإسكان على نفس المستوى دون تغيير.وبلغت قيمة سعر الدولار اليوم الجمعة، مقابل الجنيه المصرى في البنك المركزي المصري: 49.9352 للشراء 50.0697 للبيع.نوضح في السطور التالية سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بعد الارتفاع الأخير: