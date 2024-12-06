الاقتصاد

بعد تجاوزه الـ50 جنيه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجاوزه الـ50 جنيه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل سعر الدولار، اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، بعد وصوله إلى حاجز 50 جنيهًا لأول مرة في تاريخه، ويأتي هذا الاستقرار بعد الارتفاع الكبير الذي شهده الدولار أمس في 9 بنوك، في حين حافظ بنك التعمير والإسكان على نفس المستوى دون تغيير.

سعر الدولار اليوم

وبلغت قيمة سعر الدولار اليوم الجمعة، مقابل الجنيه المصرى في البنك المركزي المصري: 49.9352 للشراء 50.0697 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

نوضح في السطور التالية سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بعد الارتفاع الأخير:
  • بنك مصر: 49.93 للشراء مقابل 50.03 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي: 49.93 للشراء مقابل 50.03 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 49.96 جنيه للشراء 50.06 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 49.95 جنيه للشراء 50.05 جنيه للبيع.
  • مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.97 جنيه للشراء 50.06 جنيه للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 49.93 جنيه للشراء 50.03 جنيه للبيع.
  • بنك قطر الوطني الأهلي: 49.93 جنيه للشراء 50.03 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: 49.96 جنيه للشراء 50.06 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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