الاقتصاد

عقب انخفاض في وول ستريت.. هبوط الأسهم الآسيوية اليوم

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واس - بانكوك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هبطت الأسهم الآسيوية في تداولات اليوم الجمعة، بعد انخفاض في وول ستريت. وانخفض المؤشر الرئيسي للأسواق الإقليمية بنسبة 0.2%ة مع تراجع الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، بينما سجلت الأسهم في هونغ كونغ والصين مكاسب متواضعة.

التداول بعد انخفاض المؤشرات

وجاءت هذه التداولات بعد انخفاض بنسبة 0.2% في مؤشر "إس أند بي 500"، وتراجع بنسبة 0.3% في مؤشر "ناسداك 100" يوم الخميس، وهو أول تراجع لهما في خمس جلسات.

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ولا تزال كوريا الجنوبية في دائرة الضوء، حيث انخفض الوون كما انخفض مؤشر كوسبي المركب للأسهم الكورية إلى أدنى من 2,400 نقطة في وقت ما خلال جلسة التداول اليوم. كما تراجع مؤشر كوسداك لأسهم التكنولوجيا إلى ما دون 650 نقطة وهو أدنى مستوى قياسي منذ أكثر من أربع سنوات.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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