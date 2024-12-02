شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نتائج بورصة موسكو بعد الإغلاق اليوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل

سعر الروبل الروسي

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 7.77 نقاط، ما نسبته 0.30%.مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2585.77 نقطة.كما أنهى مؤشر RTS مرتفعًا بمقدار 6.25 نقاط، أي بنسبة 0.83%، مقارنة بالإغلاق السابق، ليبلغ 760.03 نقطة.كان البنك المركزي الروسي، حدد أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.84 روبل، مقارنة بسعر صرف اليوم السابق، ليصل إلى 107.7409 روبلات.كما هبط سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.83 روبل، ليصل إلى 114.3149 روبلًا.بينما صعد سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5.8 كوبيكات، ليبلغ 14.7233 روبلًا.