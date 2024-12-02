شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 2-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 2-12-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والقناة للتوكيلات الملاحية، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 112.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.24%، والعرب على 5.6%، واستحوذت المؤسسات على 31.75% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.24%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 984.4 ألف جنيه، 100 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 42.3 مليون جنيه، 11.6 مليون جنيه، 45.6 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 30525 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 37738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13416 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 8416 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11568 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3158 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 8447 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1834 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، وبنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 170 ألف سهم، 2105 سهمًا، 150 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات البنك المصري لتنمية الصادرات، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 727 سهمًا، 215 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 13 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 12.5 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وبالم هيلز للتعمير، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 55 ألف سهم، 300 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 300 ألف سهم، 2000 سهم، 11.6 مليون سهم، 17.5 ألف سهم، مليون سهم، على الترتيب.

وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 3002 سهم، 63.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

بنك قناة السويس

أعلن بنك قناة السويس، عن إتمام صفقة التخارج من عدد 4 استثمارات وهي شركات الشروق للأسواق والمحالات التجارية "أسواق الشريف"، بقيمة 57.1 مليون جنيه، والإسماعيلية للسياحية بقيمة 6.5 مليون جنيه، وقناة السويس للتنمية التجارية والزراعية بقيمة 37.5 مليون جنيه، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بقيمة 2.6 مليون جنيه.