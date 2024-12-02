الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشهد مزارع محافظة العُلا هذه الأيام موسم جني الحمضيات، والتي تعدّ واحدة من أهم الخليج 365 الزراعية في المملكة، على مساحة تُقدر بـ654.57 هكتارًا، وتحتضن أكثر من 261,826 شجرة حمضيات متنوعة، مما يجعلها من أبرز الخليج 365 المنتجة لهذه الفاكهة على مستوى المملكة.

كما يصل الإنتاج السنوي لمحاصيل الحمضيات في العُلا إلى نحو 6,545.65 طنًا، تشمل أنواعًا متعددة مثل البرتقال واليوسفي والترنج والليمون الحلو، وتتميز هذه المنتجات بجودتها العالية بفضل المناخ الفريد والتربة الخصبة التي تسهم في إنتاج فواكه بنكهة مميزة وقيمة غذائية عالية.

وأشار المزارع محمد الجود بأن الدعم الذي تقدمه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا للمزارعين من خلال تطوير تقنيات الري، والإرشاد الزراعي، والدورات التدريبية، أسهم في تحسين الإنتاجية وتنوعها.

واضاف الجود، أن زراعة الحمضيات ليست مجرد مهنة، بل هي تراث نعتز به، فنحن فخورون بالمساهمة في توفير منتجات عالية الجودة للسوق المحلي والخارجي من خلال مزارعنا التي توفر أصنافًا متميزة، مضيفًا بأن موسم جني الحمضيات في العُلا ليس مجرد حدث زراعي، بل هو مناسبة اقتصادية وثقافية تعكس تميز المحافظة وتنوعها الزراعي.

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