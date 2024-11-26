شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تراجع سعر الذهب في تداولات الأسبوع الأخير من نوفمبر؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب بشكل حاد يوم الاثنين بعد تقارير عن تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مما أثر على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، وفق ما ذكر موقع "ماينينج. كوم".

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 3% إلى 2627.01 دولار للأوقية (الأونصة) ليكسر موجة صعود استمرت خمس جلسات إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 2.9% إلى 2634.40 دولار للأوقية في نيويورك. عوامل أدت إلى انخفاض سعر الذهب واصل الذهب خسائره بعد أن ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن إسرائيل ولبنان قبلتا شروط اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان عامل آخر في تراجع السبائك هو ترشيح دونالد ترامب لسكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة وهو الاختيار الذي يرى كثيرون أنه من شأنه أن يضخ المزيد من الاستقرار في الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية.

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حول ذلك علق جيوفاني ستاونوفو محلل السلع الأساسية في مجموعة "يو بي إس" إن الأنباء حول بيسنت هي المحرك المحتمل لهبوط سعر الذهب يوم الاثنين إلى جانب جني الأرباح بعد ارتفاع الأسبوع الماضي.

وقال ستونوفو: "يرى بعض المشاركين في السوق أنه أقل سلبية بشأن الحرب التجارية بالنظر إلى تعليقاته بشأن النهج التدريجي لتطبيق التعريفات الجمركية". خفوت مشتريات المعدن النفيس كانت أسعار الذهب على وشك أن تشهد موجة بيع واسعة بعد استنزاف المعدن في عمليات شراء بعد الارتفاع الذي شهدته الأسبوع الماضي.

وقال دانييل جالي استراتيجي السلع الأساسية في شركة "تي دي" للأوراق المالية :"إن تعيين سكوت بيسنت أدى إلى إزالة بعض المخاطر".

اقرأ أيضاً: لماذا يعتبر الذهب ملاذاً آمناً جيداً حتى الآن رغم ارتفاع أسعاره؟ آفاق السياسة النقدية يركز المستثمرون الآن على آفاق السياسة النقدية فبعد أن أظهر تقرير أن نشاط الأعمال في الولايات المتحدة يتوسع بأسرع وتيرة منذ أبريل 2022، يرى متداولون فرصة شبه متساوية بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل. توقعات الفائدة وسعر الذهب وقال بيتر جرانت نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في "زانر ميتالز": "ما زلت أتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر لكن المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في الآونة الأخيرة تبنوا نبرة أكثر حذرا مع اقتراب عام 2025 وهو ما قد يشكل بعض الرياح المعاكسة للذهب". مسيرة الذهب في 2024 ارتفعت أسعار الذهب بنحو 30% هذا العام بدعم من مشتريات البنوك المركزية وتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة كما كان شراء الملاذات الآمنة سمة من سمات التصعيد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتظل معظم البنوك متفائلة بشأن التوقعات حيث يتوقع بنك "جولدمان ساكس" وبنك "يو بي إس" تحقيق المزيد من المكاسب في عام 2025.