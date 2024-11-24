شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 24-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 24-11-2024.

إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وأسمنت سيناء، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 12 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات، باستثناء مؤشر إيجي إكس 70 بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 949.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.9 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.56%، والعرب على 6.37%، واستحوذت المؤسسات على 16.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.41%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 56.3 مليون جنيه، 13.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 21.4 مليون جنيه، 45 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 30397 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 37667 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 13338 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8360 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 11514 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 8574 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1827 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 117 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 4.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.62%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 4.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.80%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 3.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.63%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 1.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.15%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 4.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.83%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.59%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 229.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.29%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 3.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.45%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.35%.

- اكت فاينانشال للاستشارات بسعر إغلاق 3.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.17%.