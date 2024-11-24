شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة للتعدين»: صدور رخصتي استكشاف عن خام الجبس والانهيدرايت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المتحدة للصناعات التعدينية صدور رخصتي استكشاف عن خام الجبس والانهيدرايت من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن موقع الرخص: منطقة المدينة المنورة، مشيرة إلى أن رقم الرخص: رخصة رقم: 20240300046، ورخصة رقم: 20240300047.
وأضافت أن تاريخ إصدار الرخص: 17-جمادي الأول-1446هـ الموافق 19 -نوفمبر -2024م، وتاريخ انتهاء الرخص: 09-جادي الآخر-1428 هـ الموافق 18-نوفمبر-2026م.
وأفادت بأن مساحة الرخص: رخصة رقم: 20240300046 بمساحة 1.147 كم2، ورخصة رقم: 20240300047 بمساحة 0.993 كم2.
وأشارت إلى أن الرخص صدرت وفقاً لنظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/140 وتاريخ 19/10/1441ه ولائحته التنفيذية.
ونوهت بإجراء الدراسات والأعمال الاستكشافية اللازمة على المواقع خلال المدة النظامية للتأكد من توافر المواد الخام المطلوبة.
وأشارت إلى أن قيمة وتوقيت الأثر المالي لصدور هذه الرخص سيتضح بعد الانتهاء من الدراسات والأعمال الاستكشافية خلال المدة النظاميّة، وستقوم الشركة بإعلان أي تطورات جوهرية بخصوص هذه الرخص في حينه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن موقع الرخص: منطقة المدينة المنورة، مشيرة إلى أن رقم الرخص: رخصة رقم: 20240300046، ورخصة رقم: 20240300047.
وأضافت أن تاريخ إصدار الرخص: 17-جمادي الأول-1446هـ الموافق 19 -نوفمبر -2024م، وتاريخ انتهاء الرخص: 09-جادي الآخر-1428 هـ الموافق 18-نوفمبر-2026م.
وأفادت بأن مساحة الرخص: رخصة رقم: 20240300046 بمساحة 1.147 كم2، ورخصة رقم: 20240300047 بمساحة 0.993 كم2.
وأشارت إلى أن الرخص صدرت وفقاً لنظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/140 وتاريخ 19/10/1441ه ولائحته التنفيذية.
ونوهت بإجراء الدراسات والأعمال الاستكشافية اللازمة على المواقع خلال المدة النظامية للتأكد من توافر المواد الخام المطلوبة.
وأشارت إلى أن قيمة وتوقيت الأثر المالي لصدور هذه الرخص سيتضح بعد الانتهاء من الدراسات والأعمال الاستكشافية خلال المدة النظاميّة، وستقوم الشركة بإعلان أي تطورات جوهرية بخصوص هذه الرخص في حينه.