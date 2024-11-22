شكرا لقرائتكم خبر عن 74.37 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغولالجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:00 م
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، مما زاد من احتمال تراجع الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا أو 0.2 % إلى 74.37 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا، أو 0.2%، إلى 70.27 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وكانت أسعار النفط قد تأثرت بارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين مقابل انخفاض مخزونات نواتج التقطير بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
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