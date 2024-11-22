شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدى: تشغيل مصانع النصر للسيارات يدعم توطين صناعة الإطارات محليا والان مع تفاصيل الخبر

‏أشاد عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للكيماويات عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بتشغيل مصانع النصر للسيارات؛ لتصنيع أتوبيسات خلال المرحلة الحالية، بالإضافة إلى تصنيع السيارات والمركبات الملاكي، والتي تعمل بالكهرباء خلال المرحلة المقبلة ؛مما يمثل دفعة قوية لصناعة السيارات في مصر.

و‏أضاف عماد حمدي لـ"الخليج 365" أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء في تدشين أوتوبيس شركة النصر للسيارات يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن هذا التوجه قوي من الحكومة لتوطين الصناعة ،وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لافتا إلى ضرورة تدشين مصنع إطارات السيارات؛ لتوفير كافة احتياجات شركة النصر للسيارات محليا، وزيادة المكون المحلي بنسبة تصل إلى 80% او 90% حيث يمكن تصنيع كافة مكونات السيارة محليا واستيراد الموتور فقط من الخارج .

‏أوضح أن تدشين مصنع جديد لاطارات السيارات يوفر بجانب احتياجات شركة النصر للسيارات التي تسعى إلى التوسع الكبير في تصنيع تلك الصناعة، إلى توفير أيضا إطارات السيارات للسوق المحلي كبديل عن الاستيراد كخطوة أولي أولا ثم في الخطوة الثانية التصدير من هذا المصنع الجديد، ‏لتوفير العملة الصعبة، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المصرية مع مختلف دول العالم، ورفع شعار اسم صنع في مصر.