شكرا لقرائتكم خبر عن «معادن»: نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس المال الشركة للاستحواذ على «موزاييك» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أتاحت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" الاطلاع على تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال الشركة لغرض استحواذها على كامل حصة شركة موزاييك للفوسفات في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التعميم متاح على موقع الشركة الإلكتروني عبر الرابط من هنا، منوهة بإرفاق نسخة من التعميم من هنا.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 30 أبريل الماضي، إبرام اتفاقية شراء واكتتاب مع كل من شركة موزاييك وشركة موزاييك للفوسفات بي. في. والتي اتفق الأطراف بموجبها على استحواذ شركة معادن على كامل حصة شركة موزاييك للفوسفات بي.في. في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات وذلك عن طريق زيادة رأس مال شركة معادن وإصدار الأسهم الجديدة.
ووافق هيئة السوق المالية في 4 نوفمبر الحالي، على طلب شركة معادن بزيادة رأس مالها لغرض صفقة الاستحواذ،.
ودعت الشركة، أمس، المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الأربعاء بتاريخ 10/06/1446هـ (الموافق 11/12/2024م) عبر وسائل التقنية الحديثة.
وشدد أعضاء مجلس إدارة شركة معادن على ضرورة قيام مساهمي شركة معادن بقراءة جميع المعلومات الواردة في التعميم، ودراسته بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاستحواذ.
وأوضحوا أن في حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه من قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ، فيجب الحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية والاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاستحواذ للتأكد من مدى ملائمة صفقة الاستحواذ والمعلومات الواردة في التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.
ونوهت شركة معادن بإعلان أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ في حينه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التعميم متاح على موقع الشركة الإلكتروني عبر الرابط من هنا، منوهة بإرفاق نسخة من التعميم من هنا.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 30 أبريل الماضي، إبرام اتفاقية شراء واكتتاب مع كل من شركة موزاييك وشركة موزاييك للفوسفات بي. في. والتي اتفق الأطراف بموجبها على استحواذ شركة معادن على كامل حصة شركة موزاييك للفوسفات بي.في. في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات وذلك عن طريق زيادة رأس مال شركة معادن وإصدار الأسهم الجديدة.
ووافق هيئة السوق المالية في 4 نوفمبر الحالي، على طلب شركة معادن بزيادة رأس مالها لغرض صفقة الاستحواذ،.
ودعت الشركة، أمس، المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الأربعاء بتاريخ 10/06/1446هـ (الموافق 11/12/2024م) عبر وسائل التقنية الحديثة.
وشدد أعضاء مجلس إدارة شركة معادن على ضرورة قيام مساهمي شركة معادن بقراءة جميع المعلومات الواردة في التعميم، ودراسته بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاستحواذ.
وأوضحوا أن في حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه من قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ، فيجب الحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية والاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاستحواذ للتأكد من مدى ملائمة صفقة الاستحواذ والمعلومات الواردة في التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.
ونوهت شركة معادن بإعلان أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ في حينه.