شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تتزايد حالات الإفلاس والخسائر بين المطاعم العالمية الكبرى؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد عام صعب بالنسبة لصناعة لشركات الأغذية الأمريكية ذات الانتشار العالمي تواجه هذه الشركات أوقاتًا صعبة لا يستطيع معها المسؤولون التنفيذيون الانتظار حتى بداية عام 2025 قبل الحصول على بريق ضوء جديد يخص انتعاش ولو طفيف لأعمالها، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. عام صعب على المطاعم قالت كيت جاسبون المديرة المالية لشركة "إنسباير براندز" الشركة الأم لـ"دانكن" في مؤتمر تمويل وتطوير المطاعم في لاس فيجاس الأسبوع المنصرم أن الشركة مرت بوقت صعب وأنها تتطلع لمغادرة عام 2024 خلفها آملة أن يكون عام 2025 أفضل لمطاعمها. حالات الإفلاس بين المطاعم ارتفعت حالات إفلاس المطاعم بنسبة تزيد عن 50% حتى الآن في عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

انخفضت حركة تدفق وإقبال العملاء على المطاعم منذ عام على الأقل على أساس سنوي في كل شهر من عام 2024 حتى سبتمبر، وفقًا لبيانات من شركة "بلاك بوكس إنتليجينس" وهذا لعديد من أكبر سلاسل المطاعم في أمريكا والعالم من "ماكدونالدز" إلى "ستاربكس".

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وخيبت الشركات الغذائية الكبرى أمريكية المنشأ وذات الانتشار العالمي آمال المستثمرين بانخفاض مبيعاتها لمدة ربع سنة على الأقل. تحسن مطاعم الوجبات السريعة رغم ذلك، تحسنت المبيعات عن أدنى مستوياتها في الصيف وارتفعت حركة مرور الزبائن على مطاعم الوجبات السريعة بنسبة 2.8% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لبيانات من شركة "ريفينو مانجمينت سولوشنز". ماذا تعني أسعار الفائدة لأعمال المطاعم؟ علاوة على ذلك، عملت أسعار الفائدة التي بدأت في الانخفاض بعد قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل أشهر في توفير مساحة لراحة جزئية لأعمال سلاسل الغذاء خاصة في أمريكا موطنها الأم والذي خرجت منه للعالم وبتأثير أقل في الدول الأخرى.

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وفي وقت سابق من شهر نوفمبر، وافق بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.

بالنسبة للمطاعم، تعني أسعار الفائدة المنخفضة أن تمويل المواقع الجديدة أصبح أرخص مما يعمل على تغذية النمو لهذه السلاسل.

وفي السابق، لم تلحق أسعار الفائدة المرتفعة ضررًا كبيرًا بالتطوير لأن المطاعم كانت لا تزال تعوض عن التأخيرات الناجمة عن الجائحة وتستفيد من ارتفاع مبيعات ما بعد كوفيد. توقعات قطاع الغذاء والمطاعم في 2025 حول المتوقع، قالت المديرة المالية كاتي فوجيرتي إن ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات القليلة الماضية لم يؤد إلى إبطاء وتيرة التنمية متوقعة ”زيادة كبيرة” في ثقة المستهلك مع انخفاض أسعار الفائدة وزخم صعودي يعوض مع الوقت خسائر الشركات.

وقال فوجيرتي: "إذا أصبح الائتمان أرخص سيشعر الناس أنهم يستطيعون الاقتراض أكثر على الرغم من أنه ليس من المنطقي أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى إنفاق 5 دولارات على شراء البرجر إلا إنها مجرد حالة نفسية تدفع للشراء".

كما علق دامون شانديك المدير الإداري لشركة "بايبر ساندلر" وقال:" أتوقع أن نرى بعض الاكتتابات العامة الأولية للمطاعم العام المقبل 2025 وقد يكون ذلك في النصف الأول".

وفي ظل تشدد الاوضاع المالية حتى الآن وفي عام 2025 ورغم أن الركود يبدو غير مرجح في العام المقبل فإن المستهلك قد يستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا للتعافي من سنوات من التكاليف المرتفعة.