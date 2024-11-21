شكرا لقرائتكم خبر عن «فيبكو» تحصل على الفئة الذهبية من «صنع في السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) على الفئة الذهبية من علامة "صنع في السعودية" كشركة وطنية داعمة للمحتوى المحلي، وذلك من ضمن سبع شركات وطنية فقط قد نالت شرف الاستحقاق وقد تم الإعلان عن ذلك في منتدى المحتوى المحلي بنسخته الثانية المقام خلال الفترة من 20-22 نوفمبر 2024م بمدينة الرياض.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية: طورت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع برنامج "صنع في السعودية" التابع لهيئة تنمية الصادرات السعودية، الفئة الذهبية لعلامة "صناعة سعودية" لتكون وساماً للشركات الوطنية المتميزة بتطوير المحتوى المحلي ومحفزا لاقتصاد وطني حيوي تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بما يخدم أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستحقاق قد جاء بعد فوز فيبكو أيضاً بالمركز الأول ضمن محور القطاع الخاص وتتويجها بجائزة التميز في المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة في قطاع الصناعة والتعدين من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خلال النسخة الأخيرة من جائزة المحتوى المحلي وهو ما سبق الإعلان عنه تفصيلاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 18 فبراير 2024م.

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص فيبكو الدائم على القيام بدورها نحو المجتمع وإسهامها في تحقيق مستهدفات القيادة الرشيدة برفع نسبة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وبما أن معيار المحتوى المحلي يعد أحد أبرز المعايير التي ينظر إليها في تقييم الشركات، فقد وضعت فيبكو خطة استراتيجية وسخرت لها كافة الإمكانيات المتاحة لرفع نسبة المحتوى المحلي لديها، مع تركيز جهودها أيضاً على رفع صادراتها من منتجاتها ومنتجات شركاتها التابعة على نحو مطرد في ضوء المشاركة الفعالة في المعارض التجارية المتخصصة والدعم الهائل المقدم من هيئة تنمية الصادرات السعودية وبنك التصدير والاستيراد السعودي في هذا الصدد.

وتسعى فيبكو دائما إلى تحقيق أعلى استفادة ممكنة من كافة المبادرات والبرامج التي تطرحها الجهات الحكومية من "لجنة تحقيق برامج الرؤية" التي شكلتها إدارة الشركة تماشية مع استراتيجية مجلس الإدارة المشار إليها،

وأشارت إلى أن حصول الشركة على المركز الأول ضمن محور القطاع الخاص ونيل جائزة التميز في المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة في قطاع الصناعة والتعدين، والحصول على الفئة الذهبية لعلامة "صنع في السعودية" بالإضافة إلى حصول عدد كبير من منتجات الشركة وشركتها التابعة على علامة الجودة السعودية سوف يعزز من ثقة العملاء من القطاع الخاص والجهات الحكومية، ويحقق مستهدفات الشركة التسويقية، ويسهم بصورة فاعلة في اختراق أسواق جديدة على الصعيد الإقليمي والعالمي.

وستواصل فيبكو تنفيذ ودعم الآليات التي ترفع من نسبة المحتوى المحلي لديها من خلال الاستمرار في توظيف واستقطاب الكوادر السعودية ضمن الفريق التشغيلي والإداري لديها، بالإضافة إلى مواصلة الاستثمار في مبادرات البحث والتطوير، وبذل جهوداً مضاعفة حتى تكون هذه مثل هذه الجوائز والتكريمات بمثابة استحقاقات تسعى فيبكو للحصول عليه دوماً.