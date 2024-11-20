شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: ريادة الأعمال المصرية تزدهر رغم تحديات التمويل والان مع تفاصيل الخبر

شهدت ساحة الابتكار ضمن فعاليات معرض ومؤتمر التكنولوجيا الدولي بالشرق الأوسط وإفريقيا CairoICT 2024، حلقة نقاشية ركزت على وضع الشركات الناشئة المصرية. أكد خلالها خبراء القطاع أن الفترة الحالية تشهد طفرة واضحة في ريادة الأعمال بفضل العقول النابغة التي يمتلكها الشباب المصري، مع التأكيد على أن جمع التمويل في مرحلة مبكرة يمثل سلاحًا ذا حدين.

أوضح هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين، أن رواد الأعمال بحاجة إلى تطوير مهاراتهم لمواكبة المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة وصناعة أشباه الموصلات تمثل فرصًا واعدة للشركات الناشئة. من جانبه، شدد طارق القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة KD جروب، على أهمية اختيار مصادر التمويل المناسبة لكل مرحلة من مراحل نمو الشركة، بدءًا من التمويل الذاتي والعائلي ثم المستثمرين الملائكيين، وصولاً إلى الصناديق الاستثمارية.

وأشار ماجد حربي، المدير العام لصندوق Edventures، إلى أن الصناديق الاستثمارية تعتمد على معايير دقيقة لتقييم الشركات، أبرزها امتلاك فكرة مبتكرة قادرة على حل مشكلة حقيقية، وفريق عمل محترف، وخطة واضحة تضمن استمرارية المشروع. كما أكدت آية إسماعيل، الشريك المؤسس لشركة انطلاق، أن التوجيه يلعب دورًا كبيرًا في صقل مهارات الشباب ومساعدتهم على اتخاذ قرارات سليمة تعزز فرص نجاح شركاتهم.

بدورها، حذرت أهلة الصبان، الشريك المؤسس ونائب الرئيس التنفيذي لشركة Exits MENA، من مخاطر الاعتماد الزائد على التمويل المبكر دون دراسة وافية لوضع الشركة، مؤكدة أن التسرع في دخول جولات تمويلية قد يؤدي إلى الفشل في بعض الحالات.

يذكر أن الدورة الثامنة والعشرين لمعرض CairoICT تُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر فعالياتها حتى 20 نوفمبر، حيث تُعد منصة رئيسية تجمع الخبراء ورواد الأعمال لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال.