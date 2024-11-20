شكرا لقرائتكم خبر عن 73.40 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط تصاعد تطوّرات الأوضاع فى أوكرانيا، ومؤشرات على نمو واردات الصين من الخام فى حين قلّلت زيادة مخزونات الخام الأمريكية من المكاسب بشكل عام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس تسعة سنتات أو 0.1 % لتصل إلى 73.40 دولار للبرميل بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 14 سنتا أو 0.2 % لتبلغ 69.53 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقالت مصادر فى السوق أمس نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 4.75 مليون برميل في الأسبوع المنتهى فى 15 نوفمبر الجارى لكن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 2.48 مليون برميل.

وذكرت المصادر ذاتها أن مخزونات نواتج التقطير هبطت أيضا بواقع 688 ألف برميل الأسبوع الماضى، ومن المقرر أن تصدر البيانات الحكومية الرسمية فى وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ويبدو أن تصاعد الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، أسهم فى دعم الأسعار، إذ أعلنت روسيا أن أوكرانيا استخدمت أمس الثلاثاء صواريخ أتاكمز الأمريكية لضرب الأراضى الروسية للمرة الأولى، فيما خفف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من الاشتراطات المقيدة لشن هجوم نووى.

وقال محللون فى بنك إيه.إن.زد فى نشرة عامة: "يشير هذا إلى تجدد التوتر فى الحرب بين روسيا وأوكرانيا ويعيد التركيز على خطر انقطاع الإمدادات فى سوق النفط".

وعززت الصين من معنويات أسعار النفط كونها أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بعد ورود مؤشرات على ارتفاع مشترياتها من النفط هذا الشهر بعد فترة من ضعف الواردات.

وقد أدى ضعف واردات الصين حتى الآن هذا العام إلى انخفاض أسعار النفط، إذ انخفض خام برنت 20 بالمائة من ذروته في أبريل 2024 عند أكثر من 92 دولارا للبرميل.