شكرا لقرائتكم خبر عن عضو جمعية الاستثمار السياحى: افتتاح 15 فندقا ومنتجعا بداية 2025 بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب شكرى عضو مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحى فى البحر الأحمر أن المحافظة تحظى بشهرة عالمية تجعلها مقصدا سياحيا هاما للسائحين من مختلف دول العالم، وخلال السنوات العشر الأخيرة ورغم الأزمات التى شهدها العالم إلا أن قطاع السياحة بالمحافظة شهد إنشاء عدد من الفنادق والمنتجعات الجديدة.

وأضاف شكرى - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أن قطاع السياحة بالمحافظة سيشهد خلال بدء العام المقبل افتتاح قرابة 15 فندقا ومنتجعا سياحيا جديدا مع بداية العام القادم وقد نصل إلى 50 فندقا أيضا خلال السنوات الخمس القادمة.

وتابع بأن قطاع السياحة شهد إضافة قرابة 50 فندقا ومنتجعا سياحيا جديدا خلال السنوات العشر الأخيرة ليصل عدد المنتجعات السياحية حاليا إلى 281 فندقا تضم 86 ألف غرفة سياحية، وأن عدد الغرف السياحية التى تم إضافتها للقطاع وصلت 17 ألف غرفة سياحية جديدة والتى ساهمت فى توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف العمالة الغير مباشرة فى الأنشطة المكملة لقطاع السياحة مثل عمال الأنشطة التى تخدم قطاع السياحة وعمال التوريدات المتعلقة بقطاع السياحة.

وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، أن المستثمرين فى انتظار تفعيل مبادرة وزارة السياحة بالقروض ذات الفائدة المخفضة والتى وافق عليها رئيس مجلس الوزراء وهى قروض بفائدة 12% لأنها ستعيد بناء قطاع السياحة الذى مر بعدة أزمات منذ أحداث 2011 وحتى أزمة كورونا، مؤكدا أن هذه المبادرة تؤكد دور الدولة الداعم للقطاع السياحى باعتباره داعم للاقتصاد الوطنى ويقلل البطالة ويسهم فى خلق فرص العمل ويعمل على توطيد العلاقات الدبلوماسية.

كما أكد شكرى أن قطاع السياحة يسير نحو إعادة البناء على أسس علمية ومواكبة التطور من فنادق صديقة للبيئة واستخدام الطاقة الشمسية ومعالجة المياه وغيرها، لافتا إلى أن خطة الدولة الطموحة بالوصول إلى 30 مليون سائح هو حلمنا جميعا ونعمل على تحقيقه، مؤكدا أن افتتاح المتحف المصرى الكبير هو أكبر دعاية لمصر للترويج السياحى والكل فى انتظار هذا الحدث الهام.

ولفت إلى حرص المستثمرين على حضور البورصات السياحية الدولية مثل بورصة "برلين ولندن ومدريد" وغيرها فرصة هامة لجلب المزيد من الأفواج السياحية والتعاقد على الطيران والتعرف على اهتمام الشركات بالاستثمار فى مصر والرد أيضا على أى معلومات مغلوطة بشأن السياحة، مبينا أن تعافى قطاع السياحة جاء بسبب الاستقرار الذى تنعم بة بلادنا وعندما يكون هناك استقرار فى المنطقة يقابله أيضا استقرار كبير فى السياحة.