شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.57% بختام تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 30688 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 38056 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13465 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8282 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11468 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة.