شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى نويبع": السياحة أهم مصادر الدولة الدولارية والتكامل يعظم العوائد والان مع تفاصيل الخبر

أكد سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمري نويبع طابا، أن القطاع السياحي يعتبر أحد أهم مصادر الدخل الأجنبي الأساسية في مصر، وذلك بالنظر لما حققه القطاع في الفترة الأخيرة من عوائد مليارية أدت إلى عودة القطاع إلى مساره الصحيح.

وقال سامي سليمان في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الفترة المقبلة تحتاج إلى التعامل مع القطاع السياحي كمنظومة واحدة من أجل تعظيم العائد الاقتصادي واستغلال البنية التحتية الأساسية المتوافرة في القطاع السياحي والفندقى في كافة المناطق ومن بينها طابا ونويبع، مشيرا إلى أن تركيز الاهتمام على المنطقتين يكمل جهود الدولة الساعية إلى استغلال مشروع التجلي الأعظم ودير سانت كاترين باعتبارهما الأقرب إلى منطقة التطوير الجارية حاليا.

وأعتبر سليمان، مقترح تأسيس المجلس الوطني للتنمية السياحية خطوة جيدة، على أن يكون هذا المجلس تابع إلى مجلس الوزراء، من أجل ضمان سرعة حل المشاكل التي قد تعوق القطاع السياحي.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأماني المتولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة ضمت، هشام طلعت مصطفى، والمهندس نادر على، باسل سامي سعد.



وhقترح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، تشكيل مجلس وطني للتنمية السياحية، بحيث تكون قراراته ملزمة لكافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاري دولي لوضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع السياحة، مشيرا إلى مقومات مصر السياحية الواعدة، التي تؤهلها للوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنوياً.