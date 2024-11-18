شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المنافسة» توافق لـ«ليفا» على الاندماج مع «ملاذ للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول

وأشارت إلى أن صفقة الاندماج المقترحة لا تزال قيد الدراسة ولم تقم الشركتين بتوقيع اتفاقية ملزمة حتى تاريخه، وأنه في حال إبرام اتفاقية الاندماج فإن صفقة الاندماج ستكون خاضعةً لتحقق عددٍ من الشروط الأخرى من ضمنها الحصول على موافقة هيئة التأمين وهيئة السوق المالية وتداول السعودية وموافقة مساهمي الشركتين.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ليفا للتأمين صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز الاقتصادي الناتج عن صفقة الاندماج المقترحة مع شركة ملاذ للتأمين التعاوني.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 22 أغسطس الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ملاذ للتأمين التعاوني لتقييم جدوى اندماج الشركتين، فيما أعلنت في 8 سبتمبر الماضيي، التطورات المتعلقة بذلك وذلك فيما يتعلق بتعيين المستشار المالي.وأشارت إلى أن صفقة الاندماج المقترحة لا تزال قيد الدراسة ولم تقم الشركتين بتوقيع اتفاقية ملزمة حتى تاريخه، وأنه في حال إبرام اتفاقية الاندماج فإن صفقة الاندماج ستكون خاضعةً لتحقق عددٍ من الشروط الأخرى من ضمنها الحصول على موافقة هيئة التأمين وهيئة السوق المالية وتداول السعودية وموافقة مساهمي الشركتين.