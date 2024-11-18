شكرا لقرائتكم خبر عن «ميرال»: استئجار مقر لفرع جديد في الرياض بـ12.4 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.