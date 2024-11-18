شكرا لقرائتكم خبر عن «ميرال»: استئجار مقر لفرع جديد في الرياض بـ12.4 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ميرال للعيادات الطبية استئجار مقر لفرع جديد لها في مدينة الرياض بحي الربيع – طريق الملك عبدالعزيز، بمساحة قدرها (500م2).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن استئجار المقر، لإقامة مركز عيادات طب أسنان كفرع جديد للشركة لتقديم خدمات طب ومعالجة وتجميل الأسنان وذلك لمدة (9) سنوات تبدأ من تاريخ 13/02/2025م.
وأضافت أن قيمة الإيجار تقدر بنحو 12.430 مليون ريال، وقيمة إيجارية سنوية للسنوات الثلاث الأولى 1.2 مليون ريال سنوياً شاملة ضريبة القيمة المضافة، وللسنوات الثلاثة التالية بقيمة (1.372.500) ريال سنوياً شاملة ضريبة القيمة المضافة ، وللسنوات الثلاث الأخيرة بقيمة (1.570.874) ريال سنوياً شاملة ضريبة القيمة المضافة.
ويأتي هذا تماشياً مع الرؤية المستقبلية للشركة ووفقاً للخطة التوسعية داخل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتحقيق النمو الذي تنشده في عملياتها التشغيلية، وتقديم المزيد من خدماتها المميزة لنطاق واسع بالمملكة العربية السعودية.
وأوضحت أن تاريخ اعلان الترسية 1446-05-15 الموافق 2024-11-17، مشيرة إلى أن الجهة التي تم توقيع العقد معها إبراهيم صالح عبدالله الحميد.
وأفادت بأن القيمة الإيجارية تسدد كل ستة أشهر ، متوقعة أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد خلال النصف الثاني من عام 2025م.
وتوقعت افتتاح الفرع والبدء في العمل التشغيل بعد الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط في النصف الأول من عام 2025 م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن استئجار المقر، لإقامة مركز عيادات طب أسنان كفرع جديد للشركة لتقديم خدمات طب ومعالجة وتجميل الأسنان وذلك لمدة (9) سنوات تبدأ من تاريخ 13/02/2025م.
وأضافت أن قيمة الإيجار تقدر بنحو 12.430 مليون ريال، وقيمة إيجارية سنوية للسنوات الثلاث الأولى 1.2 مليون ريال سنوياً شاملة ضريبة القيمة المضافة، وللسنوات الثلاثة التالية بقيمة (1.372.500) ريال سنوياً شاملة ضريبة القيمة المضافة ، وللسنوات الثلاث الأخيرة بقيمة (1.570.874) ريال سنوياً شاملة ضريبة القيمة المضافة.
ويأتي هذا تماشياً مع الرؤية المستقبلية للشركة ووفقاً للخطة التوسعية داخل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتحقيق النمو الذي تنشده في عملياتها التشغيلية، وتقديم المزيد من خدماتها المميزة لنطاق واسع بالمملكة العربية السعودية.
وأوضحت أن تاريخ اعلان الترسية 1446-05-15 الموافق 2024-11-17، مشيرة إلى أن الجهة التي تم توقيع العقد معها إبراهيم صالح عبدالله الحميد.
وأفادت بأن القيمة الإيجارية تسدد كل ستة أشهر ، متوقعة أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد خلال النصف الثاني من عام 2025م.
وتوقعت افتتاح الفرع والبدء في العمل التشغيل بعد الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط في النصف الأول من عام 2025 م.