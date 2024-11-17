شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: التوسع في تمويل المشروعات الإنتاجية ومنح التيسيرات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن اتخاذ الاجراءات النهائية لتأسيس شركة خطوة التي يشارك فيها الجهاز مع العديد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر مؤكدا أن مساهمة الجهاز في تأسيس الشركة بنسبة تصل الي 40 % جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية إنشاء الجهاز لشركات تمويلية تضع في اعتبارها توجهات الدولة بشأن الاهتمام بتمويل المشروعات الصناعية والإنتاجية بالإضافة إلى تقديم خدمات متميزة للشباب والعملاء وأصحاب المشروعات تلبي احتياجاتهم التمويلية بأفضل الآليات الائتمانية والخدمات المتنوعة المصاحبة لعملية التمويل وذلك لتعزيز قدرة هذه المشروعات على الإنتاج وتعظيم فرصها في النمو والتطوير.

جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في جلسة حوارية خلال فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24 كايرو اي سي تي في نسخته الثامنة والعشرين، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث انعقدت الجلسة بحضور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اى فاينانس للاستثمارات المالية، وعمر جودة العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين.

وأوضح رحمي أن تأسيس شركة "خطوة" لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتي نتاجا لمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للعمل على تطوير آليات عمل الجهاز وتحقيق قدر كاف من التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات المعنية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار رحمي إلى أن الشركة تم تأسيسها بالشراكة مع أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وشركة مصر للتأمين مؤكدا أن جهاز تنمية المشروعات يسعى من خلال تأسيس شركة خطوة للتمويل إلى الوصول إلى المستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات بكافة المجلات مع الاهتمام بالمشروعات الإنتاجية وذلك بأيسر اليات الإقراض الممكنة وتخفيف أعباء تكلفة التمويلات عليهم مع تعظيم الاستفادة من الخدمات التمويلية لأصحاب المشروعات خاصة في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد ..

أوضح رحمي أن الشركة الجديدة يمكنها منح التمويلات للعملاء خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام، وإجراء الدراسة المالية والسوقية للعميل والمشروع ومنح التمويلات بإجراءات مبسطة وهو ما يعكس اعتمادها على حلول تكنولوجيا المدفوعات الرقمية المقدمة من الشركاء خاصة أي فاينانس الرائدة في هذا المجال، وشركة مصر للتامين وهي أكبر شركة للتامين في مصر.

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن الشركة الجديدة ستمارس نشاطها بمعايير سوق القطاع الخاص في التمويل الصغير ومتناهي الصغر، حيث تضع العميل على رأس أولوياتها وفي حقه للحصول على الخدمة بسرعة منافسة وجودة عالية وخدمات ميسرة وآليات تمويل رقمية ومنتجات تمويلية متنوعة تناسب مختلف احتياجات العميل، مع العمل على تعزيز الثقة مع العملاء من أصحاب المشروعات.

وقال رحمي إن خطة الشركة ستقوم على إنشاء 12 فرعًا point of sale في مختلف أنحاء الجمهورية ثم الوصول بحلول السنة الرابعة على تأسيسها لإنشاء 70 فرعا تخدم مختلف أنحاء الجمهوري

