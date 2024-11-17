جناح «بداية» بمعرض القاهرة الدولى للاتصالات يعرض أنشطة المبادرة

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القاهرة - سامية سيد - تشارك المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» في النسخة الـ28 لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا "Cairo ICT’24"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتستهدف المبادرة الرئاسية «بداية» تعزيز التنمية البشرية في مختلف القطاعات، تماشيًا مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030» في ما تستعرض أجنحة المبادرة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات، خدمات المبادرة في مجالات الصحة، والتعليم، وفي مجال تنمية المهارات، وتشغيل وتدريب وتطوير الشباب من أجل خلق فرص عمل جديدة.



جناح «بداية» بمعرض القاهرة الدولى للاتصالات