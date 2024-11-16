شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يقدم غدا أقوى ملحق للاتصالات لـ Cairo ICT والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غدا الأحد، فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويمتد المعرض حتى يوم 20 نوفمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتقام فعاليات Cairo ICT’24، بتنظيم شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية، وتريد فيرز انترناشيونال، وينطلق تحت شعار "The Next Wave، ويقدم المعرض اكتشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات بحضور كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.

وفي هذا الإطار، يقدم الخليج 365 أقوى ملحق للاتصالات، والذى تتضمن أهم إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحوارات ومقابلات صحفية مع قيادات ومسؤولى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا، وعلى رأسهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة "إي اند مصر"، محمد نصر الدين الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات we، المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة اورنج مصر، الدكتور أيمن أميري نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التكنولوجي والمعلومات بشركة اورنج مصر، هشام عبد الرسول الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات.