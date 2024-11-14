شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى المرأة الاقتصادي يبحث الفرص والممكنات الداعمة في ريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يبحث منتدى المرأة الاقتصادي، الفرص والممكنات الداعمة للمرأة في ريادة الأعمال، ودورها المحوري في التنمية الاقتصادية، فضلاً عن دور التدريب وأهميته في تأهيل القياديات.
ويفتتح صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 نوفمبر 2024م، منتدى المرأة الاقتصادي، وتنظمه غرفة الشرقية في نسخته الثامنة، ويأتي تحت شعار (تمكين القيادة الفاعلة).
وقال رئيس غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، إن منتدى العام ينطلق وفقًا لرؤية هدفها مناقشة مجموعة من المواضيع التي تؤثر على تمكين المرأة الاقتصادي.
وأضاف أن الجهود الحكومية المبذولة فـي تمكين المرأة على جميع الأصعدة، كان له أكبـر الأثر في زيادة نسبة مشاركتها، متوقعًا بأن يخلص منتدى العام إلى مجموعة من التوصيات تتماشى مع تطلعات المرأة إلى المستقبل، لاسيّما مع وجود مجموعة متميزة من المشاركين والمشاركات.
وأشار إلى أن المنتدى كان قد عُقد سبع مرات سابقة ناقش من خلالها أهم الموضوعات التي تؤثر على تمكين المرأة الاقتصادي، وسلط الضوء على أهم المبادرات الإقليمية التي تهدف لزيادة الفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة ومدى تأثير مشاركتها على النمو الاقتصادي والجهود المبذولة لتمكينها على جميع الأصعدة.
وتسعى غرفة الشرقية بإطلاقها هذه النسـخة الثامنة لمنتدى المرأة الاقتصادي، إلى تدعيم الدور الاقتصادي للمرأة باستعراض فرص تمكينها وقدرتها على القيادة الفاعلة بما تشهده البيئة الاقتصادية الآن من تغيـرات كُبـرى منذ رؤية 2030م الهادفة إلى استغلال كافة الموارد التـي تمتلكها الدولة بشرية كانت أو طبيعية.
ويفتتح صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 نوفمبر 2024م، منتدى المرأة الاقتصادي، وتنظمه غرفة الشرقية في نسخته الثامنة، ويأتي تحت شعار (تمكين القيادة الفاعلة).
مشاركة 20 شخصيةيشارك في المنتدى أكثر من 20 شخصية على اختلاف تخصصاتهم يستعرضون خلاله تطورات وممكنات المرأة السعودية فـي مرحلة التحولات الكُبـرى التـي يشهدها الاقتصاد الوطني فـي ظل تنفيذ رؤية2030م، ويبحثون الفرص والإمكانات المتاحة لمساهمة أكبـر للمرأة السعودية في قطاع الأعمال، وكذلك سبل المساهمة فـي عملية التنمية بالمنطقة من خلال التعريف بآلياتها وصورها ومجالاتها المختلفة.
وقال رئيس غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، إن منتدى العام ينطلق وفقًا لرؤية هدفها مناقشة مجموعة من المواضيع التي تؤثر على تمكين المرأة الاقتصادي.
وأضاف أن الجهود الحكومية المبذولة فـي تمكين المرأة على جميع الأصعدة، كان له أكبـر الأثر في زيادة نسبة مشاركتها، متوقعًا بأن يخلص منتدى العام إلى مجموعة من التوصيات تتماشى مع تطلعات المرأة إلى المستقبل، لاسيّما مع وجود مجموعة متميزة من المشاركين والمشاركات.
وأشار إلى أن المنتدى كان قد عُقد سبع مرات سابقة ناقش من خلالها أهم الموضوعات التي تؤثر على تمكين المرأة الاقتصادي، وسلط الضوء على أهم المبادرات الإقليمية التي تهدف لزيادة الفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة ومدى تأثير مشاركتها على النمو الاقتصادي والجهود المبذولة لتمكينها على جميع الأصعدة.
4 محاور رئيسيةوينطلق منتدى العام من خلال أربعة محاور رئيسية، تعنـى بمدى تمكين القيادة الفاعلة للمرأة على مشاركة أكثر إيجابية، فيناقش المحور الأول: المرأة السعودية في ضوء رؤية 2030م (قيادة فاعلة) وما يرتبط به من آليات وأدوات تتناسب والمرأة، أما الثاني، فهو للبحث حول الفرص والممكنات الداعمة للمرأة في ريادة الأعمال، فيما يأتي المحور الثالث ليناقش دور المرأة السعودية المحوري في التنمية الاقتصادية بكامل قطاعاتها، أما المحور الرابع والأخيـر يحاول أن يقدم صورة كاملة حول أهمية التدريب ودوره في تأهيل القياديات.
وتسعى غرفة الشرقية بإطلاقها هذه النسـخة الثامنة لمنتدى المرأة الاقتصادي، إلى تدعيم الدور الاقتصادي للمرأة باستعراض فرص تمكينها وقدرتها على القيادة الفاعلة بما تشهده البيئة الاقتصادية الآن من تغيـرات كُبـرى منذ رؤية 2030م الهادفة إلى استغلال كافة الموارد التـي تمتلكها الدولة بشرية كانت أو طبيعية.