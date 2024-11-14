الاقتصاد

«رتال» توقع مذكرة تفاهم لإطلاق صندوق استثمار عقاري بملياري ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة رتال للتطوير العمراني مع شركة البلاد المالية، أمس، مذكرة تفاهم لإطلاق صندوق استثمار عقاري مغلق لتطوير و إدارة مشروع متعدد الاستخدمات بقيمه تقديرية 2 مليار ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يقع المشروع في حي قرطبة بالرياض على مساحة أرض تبلغ 192,000 متر مربع.
ويهدف المشروع لتطوير وجهة عقارية متكاملة تتضمن مساحات متعددة الاستخدامات والتي سيتم تصميمها على الطراز السلماني وبالتوافق مع كود المسار الرياضي مما يصب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بخلق جودة حياة عالية من خلال الاهتمام بالنواحي البيئية والعمرانية العصرية.
وتسري مذكرة التفاهم منذ التوقيع عليها وحتى اكتمالها أو انهاء المفاوضات من قبل أحد الطرفين أيهما أقرب.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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