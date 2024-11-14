شكرا لقرائتكم خبر عن «رتال» توقع مذكرة تفاهم لإطلاق صندوق استثمار عقاري بملياري ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة رتال للتطوير العمراني مع شركة البلاد المالية، أمس، مذكرة تفاهم لإطلاق صندوق استثمار عقاري مغلق لتطوير و إدارة مشروع متعدد الاستخدمات بقيمه تقديرية 2 مليار ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يقع المشروع في حي قرطبة بالرياض على مساحة أرض تبلغ 192,000 متر مربع.
ويهدف المشروع لتطوير وجهة عقارية متكاملة تتضمن مساحات متعددة الاستخدامات والتي سيتم تصميمها على الطراز السلماني وبالتوافق مع كود المسار الرياضي مما يصب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بخلق جودة حياة عالية من خلال الاهتمام بالنواحي البيئية والعمرانية العصرية.
وتسري مذكرة التفاهم منذ التوقيع عليها وحتى اكتمالها أو انهاء المفاوضات من قبل أحد الطرفين أيهما أقرب.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يقع المشروع في حي قرطبة بالرياض على مساحة أرض تبلغ 192,000 متر مربع.
ويهدف المشروع لتطوير وجهة عقارية متكاملة تتضمن مساحات متعددة الاستخدامات والتي سيتم تصميمها على الطراز السلماني وبالتوافق مع كود المسار الرياضي مما يصب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بخلق جودة حياة عالية من خلال الاهتمام بالنواحي البيئية والعمرانية العصرية.
وتسري مذكرة التفاهم منذ التوقيع عليها وحتى اكتمالها أو انهاء المفاوضات من قبل أحد الطرفين أيهما أقرب.