شكرا لقرائتكم خبر عن «الدوائية»: تمديد اتفاقية الاستحواذ على 68% من «أوزموفارم» إلى 30 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن بناءً على موافقة ورغبة الأطراف سيتم تمديد الموعد النهائي للنظر في عملية الاستحواذ المعلن عنها الى يوم 30/6/1446هـ الموافق 30/11/2024م.

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واتفقت الأطراف المعنية على تمديد الموعد النهائي (المحدد في 14 نوفمبر 2023 بمدة 12 شهراً من تاريخ التوقيع) إلى 30 نوفمبر 2024م.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم استيفاء الشروط المطلوبة لإتمام الصفقة في الموعد النهائي، يحق لأي طرف من الأطراف ذات العلاقة إنهاء الصفقة.

وأفادت بأن القيمة الإجمالية للصفقة البالغة 16.1 مليون ريال لم تتغير. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) آخر المستجدات الخاصة بتوقيع اتفاقيات بيع وشراء مع مساهمين في شركة الأدوية السويسرية أوزموفارم إس. إيه. "أوزموفارم" للاستحواذ على 68.0% في شركة أوزموفارم والتخارج من 76.4% في شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية من خلال تبادل أسهم ومبلغ نقدي تدفعه شركة سبيماكو الدوائية المعلن عنها في يوم 14/11/2023م.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن بناءً على موافقة ورغبة الأطراف سيتم تمديد الموعد النهائي للنظر في عملية الاستحواذ المعلن عنها الى يوم 30/6/1446هـ الموافق 30/11/2024م.وكانت سبيماكو الدوائية قد أعلنت على موقع تداول السعودية توقيع اتفاقيات بيع وشراء مع مساهمين في شركة الأدوية السويسرية أوزموفارم إس. إيه. ("أوزموفارم") للاستحواذ على 68.0% في شركة أوزموفارم والتخارج من 76.4% في شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية ش.م.م ("سبيماكو مصر") من خلال تبادل أسهم ومبلغ نقدي تدفعه شركة سبيماكو الدوائية.واتفقت الأطراف المعنية على تمديد الموعد النهائي (المحدد في 14 نوفمبر 2023 بمدة 12 شهراً من تاريخ التوقيع) إلى 30 نوفمبر 2024م.وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم استيفاء الشروط المطلوبة لإتمام الصفقة في الموعد النهائي، يحق لأي طرف من الأطراف ذات العلاقة إنهاء الصفقة.وأفادت بأن القيمة الإجمالية للصفقة البالغة 16.1 مليون ريال لم تتغير.