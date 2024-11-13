الاقتصاد

مواصلة الارتفاع.. "البتكوين" تتخطى 90 ألف دولار

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - واصلت العملة الرقمية المشفرة "البتكوين" ارتفاعها بعد توقفه في وقت سابق من يوم الأربعاء، ليصل سعرها إلى أكثر من 90 ألف دولار للوحدة الواحدة لأول مرة على الإطلاق.
يأتي ذلك في الوقت الذي يقيّم فيه التجار بقايا تأثير حديث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القوي عن دعم على السوق.

91085 دولارًا للوحدة

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن العملات الرقمية ارتفعت بأكثر من 30% في أعقاب انتخاب ترامب يوم 5 أكتوبر، لتصل البتكوين بحلول الساعة التاسعة و33 دقيقة صباحًا بتوقيت نيويورك إلى 91085 دولارًا للوحدة، بزيادة نسبتها 3% عن مستواها في ختام تعاملات الثلاثاء.
وتعهد ترامب بوضع قواعد جديدة لصالح العملات المشفرة، بعد سيطرة حزبه الجمهوري على الكونجرس.
كما تضمنت تعهدات ترامب الأخرى تكوين احتياطي استراتيجي للولايات المتحدة من البتكوين، ودعم نشاط تعدين العملات المشفرة في الولايات المتحدة بهدف جعل الولايات المتحدة عاصمة للعملات الرقمية في العالم.
كان ترامب في وقت من الأوقات متشككًا في العملات الرقمية، قبل أن يتغير موقفه منها في أعقاب الإسهامات المالية الكبيرة لشركات العملات الرقمية في دعم الحملة الانتخابية له.

ارتفاع 110%

يذكر أن سعر البتكوين ارتفع بأكثر 110% منذ بداية العام الحالي مدعومة بالطلب القوي على العملات الرقمية منذ سماح الولايات المتحدة بإطلاق صناديق استثمار للعملات المشفرة قابلة للتداول في البورصة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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