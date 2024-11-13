شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة الارتفاع.. "البتكوين" تتخطى 90 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصلت العملة الرقمية المشفرة "البتكوين" ارتفاعها بعد توقفه في وقت سابق من يوم الأربعاء، ليصل سعرها إلى أكثر من 90 ألف دولار للوحدة الواحدة لأول مرة على الإطلاق.
يأتي ذلك في الوقت الذي يقيّم فيه التجار بقايا تأثير حديث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القوي عن دعم العملات الرقمية على السوق.
وتعهد ترامب بوضع قواعد جديدة لصالح العملات المشفرة، بعد سيطرة حزبه الجمهوري على الكونجرس.
كما تضمنت تعهدات ترامب الأخرى تكوين احتياطي استراتيجي للولايات المتحدة من البتكوين، ودعم نشاط تعدين العملات المشفرة في الولايات المتحدة بهدف جعل الولايات المتحدة عاصمة للعملات الرقمية في العالم.
كان ترامب في وقت من الأوقات متشككًا في العملات الرقمية، قبل أن يتغير موقفه منها في أعقاب الإسهامات المالية الكبيرة لشركات العملات الرقمية في دعم الحملة الانتخابية له.
يأتي ذلك في الوقت الذي يقيّم فيه التجار بقايا تأثير حديث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القوي عن دعم العملات الرقمية على السوق.
91085 دولارًا للوحدةوأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن العملات الرقمية ارتفعت بأكثر من 30% في أعقاب انتخاب ترامب يوم 5 أكتوبر، لتصل البتكوين بحلول الساعة التاسعة و33 دقيقة صباحًا بتوقيت نيويورك إلى 91085 دولارًا للوحدة، بزيادة نسبتها 3% عن مستواها في ختام تعاملات الثلاثاء.
وتعهد ترامب بوضع قواعد جديدة لصالح العملات المشفرة، بعد سيطرة حزبه الجمهوري على الكونجرس.
كما تضمنت تعهدات ترامب الأخرى تكوين احتياطي استراتيجي للولايات المتحدة من البتكوين، ودعم نشاط تعدين العملات المشفرة في الولايات المتحدة بهدف جعل الولايات المتحدة عاصمة للعملات الرقمية في العالم.
كان ترامب في وقت من الأوقات متشككًا في العملات الرقمية، قبل أن يتغير موقفه منها في أعقاب الإسهامات المالية الكبيرة لشركات العملات الرقمية في دعم الحملة الانتخابية له.