شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3645 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر، 4165.75 جنيه للبيع، و4142.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في مصر، 3818.5 جنيه للبيع، و3797.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر، 3645 جنيها للبيع، و3625 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في مصر، 3124.25 جنيه للبيع، و3107.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر اليوم وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في مصر، 2430 جنيها للبيع، و2416.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء في مصر، 2082.75 جنيه للبيع، و2071.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 29160 جنيها.

