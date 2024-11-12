شكرا لقرائتكم خبر عن إيتيدا تدعم مشاركة 8 شركات مصرية فى معرض إلكترونيكا 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تشارك مصر، ممثَلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، في معرض "إلكترونيكا" الذي ينظَم في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر في ميونيخ، ألمانيا. وتأتي المشاركة المصرية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

وتدعم إيتيدا مشاركة ثمان شركات مصرية متخصصة في مجال التصميم الإلكتروني تحت مظلة الجناح المصري، وهي "أتومز" و"برايت سكايز" و"سبكتراترونيكس" و"كورتك إنوفيشنز" و"إل سكوير" و"ميمز فيجن" و"إس إس تي إم" و"سويفت آكت". ويتيح هذا الدعم الفرصة أمام الشركات المصرية لاستعراض أحدث ابتكاراتها من منتجات وخدمات، والتواصل مع كبرى الشركات والمستثمرين، مما يساهم بشكلٍ مباشر في تعزيز تنافسية الشركات وتمكينها من التوسع واستكشاف الأسواق الجديدة، وزيادة صادرات الشركات المصرية في مجال تصميم الإلكترونيات.

ويأتي هذا ضمن جهود الهيئة لدعم مشاركة الشركات المصرية في المحافل الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات العاملة بالقطاع ومساعدتها على اختراق الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات، وتعزيز مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا والابتكار.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة "مصر تصنع إلكترونيات" وهي مبادرة رئاسية تهدف إلى تعزيز صناعة الإلكترونيات وجعلها واحدة من دعائم نمو الاقتصاد المصري ومساهم رئيسي في مضاعفة الصادرات المصرية، إلى جانب تقليل استيراد المنتجات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية. وتشمل المبادرة هدفين رئيسيين، أولًا تصميم وتصنيع الدوائر والأنظمة الإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية، مع تقديم خدمات الدعم الفني العالي الجودة، وثانيًا تصنيع الإلكترونيات ذات العمالة الكثيفة.

وجدير بالذكر أن معرض "إلكترونيكا" يقام كل عامين في مدينة ميونيخ، وهو الحدث الأبرز والأكبر في مجال الإلكترونيات على مستوى العالم. ويضم المعرض مجموعة واسعة من أحدث التقنيات والمنتجات والحلول في مجالات الإلكترونيات، كما يوفر منصة لعقد المؤتمرات والندوات على المستوى العالمي لمناقشة أحدث التوجهات البحثية والتطبيقية في مجالات متنوعة، مثل الذكاء الاصطناعي والتنقل الكهربائي والطاقة الذكية.