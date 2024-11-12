"هندسة البرمجيات" يبحث "الذكاء الاصطناعى الجدير بالثقة

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ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ندوة حول "الذكاء الاصطناعى الجدير بالثقة" يوم 18 نوفمبر بمركز إبداع مصر الرقمية فى الجيزة، ضمن سلسلة ندوات SECC Tech Nights. وستتناول الجلسة أهمية بناء الثقة البشرية فى الذكاء الاصطناعى، مع التركيز على موضوعات مثل القابلية للتفسير والإشراف البشرى والأمان وآليات الأمان المدمجة، كما ستتناول تقنيات الذكاء الاصطناعى القابل للتفسير، وكيفية تعزيز الثقة فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاع الاتصالات.

ومركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (المعروف باسم SECC) هو كيان مصرى فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يهدف إلى سد الفجوة بين اتجاهات التكنولوجيا اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية البيئية والاتجاهات الحالية.

فى يونيو 2001، انطلقت أعمال المركز كجزء من جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر وتم دمج المركز فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لاحقًا عام 2005.

ويلعب المركز دورًا هامًا فى تحسين عمليات والارتقاء بمحتوى منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركات المحلية. ويقوم المركز بصقل كفاءات تكنولوجيا المعلومات، ويعزز قدرات الشركات الداخلية ويبنى كوادر الصناعة.