شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف رالى رمال الوادى الجديد من 20 لـ 24 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

يُعقد يوم السبت القادم بمقر نادي السيارات والرحلات المصري بالقاهرة مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق مسابقة "رمال الوادي الجديد باها 2024" التى ستقام من 20 إلى 24 نوفمبر 2024 ولأول مرة بالواحات الداخلة والخارجة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار ومحافظة الوادي الجديد.

ويشرف نادي السيارات والرحلات المصري أن يستضيف وأن يرأس المؤتمر اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الذي يقود جهود تطوير المحافظة والترويج لموقعها الاستراتيجي وجمالها الطبيعي كمقصد سياحي رياضي فريد من نوعه تزامناً مع رؤية الدولة فى تنويع الأنشطة السياحية.

سيشارك في المؤتمر وزير الشباب والرياضة ووزير السياحة والآثار أو ممثلين عنهم، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري، وعدد من كبار المسئولين والإعلاميين فضلا عن المتسابقين المشاركين.

أهداف المسابقة :

ويأتي تنظيم هذا الحدث بالتعاون الوثيق لنادى السيارات والرحلات ووزارة الشباب والرياضة ، التي تلعب دورًا رائداً ومحوريًا في دعم وتطوير الرياضات الموتورية الصحراوية في مصر. ويدعم وزير الشباب والرياضة مبادرات الرياضات الموتورية مثل هذا السباق لجعل الرياضة جزءًا من استراتيجية الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السياحة الرياضية وكذلك السياحة البيئية ، وذلك عبر استقطاب محبي رياضات السيارات الصحراوية من مختلف أنحاء العالم ويهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على جمال وتنوع البيئة الصحراوية المصرية، وخاصة في منطقتي الواحات الداخلة والخارجة، بما يسهم في تنشيط السياحة في محافظة الوادي الجديد ويعزز من صورة مصر كوجهة آمنة وجاذبة للفعاليات الرياضية العالمية.

تعتبر السباقات الصحراوية، التي تنظم برعاية نادى السيارات والرحلات المصري وبإشراف الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، جزءاً من تاريخ طويل لسباقات السيارات الصحراوية في مصر. حيث من فترة ممتدة وقبل أكثر من عشر سنوات، توج "رالي الفراعنة" كأحد الراليات الأكثر شهرة عالميًا، وفيه يتنافس المتسابقون في بيئة صحراوية قاسية تتطلب تقنيات خاصة للتعامل مع التضاريس الوعرة وتتبع تلك الفعاليات لوائح الاتحاد الدولي للسيارات لضمان أعلى مستويات السلامة للمتسابقين والأمان للجمهور ويأتي هذا السباق كخطوة تمهد لإحياء هذا التراث مرة أخرى.

يجدر بالذكر أن فريق "بوصلة"، الذي يتمتع بخبرة واسعة وسمعة طيبة في تنظيم الراليات الصحراوية، قد تم ترشيحه لتنظيم هذا الحدث، بعد أن نظم أكثر من 30 سباقًا للراليات الصحراوية في مصر. وبالتعاون مع الجهات المحلية، سيتم تنظيم الحدث في مناطق ذات طابع تاريخي وتراثي مثل معبد هيبس ومنطقة البجوات، بما يعزز من ترويج السياحة الثقافية إلى جانب السياحة الرياضية.

إننا نعمل على أن يكون هذا الحدث، بدعم من شركائنا والجهات الرسمية، نواة لاستئناف الراليات الصحراوية العالمية وفى مقدمتها " رالى الفراعنة " الشهير، مما يعيد وضع مصر والوادي الجديد على خريطة الرياضات الصحراوية العالمية.