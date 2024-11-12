شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات هامة اتخاذتها "المحطات النووية" لإنجاز محطة الضبعة خلال 2024.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

اتخذت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجد الوكيل ، العديد من الخطوات خلال عام 2024 التي تستهدف انتظام سير العمل بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، وتحرص الهيئة على الالتزام بالجدول الزمنى للمشروع و تشغيل المفاعل الأول بقدرة 1200 ميجا وات في 2028 ، وفيما يلى إهم الخطوات التي شهدها مشروع الضبعة :

1- في 8 مارس الماضى أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجد الوكيل، عن بدء تركيب الجزء الأول من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل بالوحدة النووية الأولى بمشروع المحطة النووية بالضبعة من قبل المختصين والخبراء من شركة أتوم ستروي إكسبورت المقاول العام للمشروع ، و الذى يعد أحد أهم العناصر الهندسية المميزة للوحدات النووية التي يتم إنشاؤها في موقع الضبعة والذي يعمل على ضمان تحقيق الأمان النووي المنشود.

2- و في 16 مايو الماضى أعلنت هيئة المحطات النووية أنه تم الانتهاء من تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل بالوحدة النووية الأولى من قبل المختصين والخبراء من شركة أتوم ستروي اكسبورت المقاول العام للمشروع وبإشراف وتعاون من قبل المهندسين والمختصين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهو أحد المعالم الرئيسية للوحدة النووية الأولى لعام 2024.



3- و في 31 مايو الماضى أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن مشروع الضبعة النووي يمر بمرحلة الإنشاءات الكبرى، وهى المرحلة التي بدأت في كل الوحدات.

4- وفى يوم 6 أكتوبر الماضى أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة.

5- وفى 25 أكتوبر أعلن الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه تم بنجاح الانتهاء من تركيب جميع شرائح المستوى الأول من مبنى الاحتواء الداخلي لمفاعل الوحدة النووية الثانية بموقع المحطة النووية بالضبعة.

6- وفى 4 نوفمبر استقبل الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النوية لتوليد الكهرباء مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة النووية برصيف ميناء الضبعة التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة.

7- ومن المتوقع أن يشهد الاحتفال بالعيد السنوي للطاقة النووية في 19 نوفمبر الجارى تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة ، و التي كان من المقرر أن يتم تركيبها خلال العام المقبل 2025.