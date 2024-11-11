شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«مبكو» توقع عقدا لخط إنتاج «ورق المناديل السادس» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية