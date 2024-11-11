شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«مبكو» توقع عقدا لخط إنتاج «ورق المناديل السادس» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" توقيع شركتها التابعة جذور عقد مع شركة أندريتز آي جي لتصنيع وتوريد وتركيب خط الإنتاج.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 18 أغسطس الماضي، موافقة مجلس الإدارة على الاستثمار في مشروع خط إنتاج ورق المناديل السادس (TM6).
وقالت الشركة إن قيمة العقد لا تتجاوز 25% من إجمالي إيرادات شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
وأضافت أن العقد يشمل: شراء خط كامل لإنتاج ورق المناديل بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنوياً وبسرعة 2100 متر بالدقيقة، وسيكون الطرف الآخر في العقد مسؤولا عن أعمال التصنيع والتوريد والتركيب.
وأفادت بأن مدة العقد 24 شهراً، فيما سيكون الأثر المالي ابتداء من الربع الرابع 2026.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 18 أغسطس الماضي، موافقة مجلس الإدارة على الاستثمار في مشروع خط إنتاج ورق المناديل السادس (TM6).
وقالت الشركة إن قيمة العقد لا تتجاوز 25% من إجمالي إيرادات شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
وأضافت أن العقد يشمل: شراء خط كامل لإنتاج ورق المناديل بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنوياً وبسرعة 2100 متر بالدقيقة، وسيكون الطرف الآخر في العقد مسؤولا عن أعمال التصنيع والتوريد والتركيب.
وأفادت بأن مدة العقد 24 شهراً، فيما سيكون الأثر المالي ابتداء من الربع الرابع 2026.